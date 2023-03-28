Kaçarı yok ok gibi FIRLAYACAK! Dolar sahibi olanlara 40 TL müjdesini Selçuk Geçer verdi

Dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yoğun şekilde takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararıyla birlikte Dolar kuru adeta uçuşa geçmiş ve 19 TL sınırını aşmıştı. Doların yükselişi burada da durmadı ve hala sürüyor. Uzman İsimleri ise doları olan vatandaşlara yeni müjdeler vermeye devam ediyor. Bu haber dolar sahibi olanları sevindirecek ancak dolar borcu olanları yıkacak. Selçuk geçer bombaları peş peşe patlattı ve doların 40 TL olacağı günü açıkladı. Haberi alan ise döviz bürosuna koşuyor.

Dolar kuru, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı ve ABD’den gelen bankayı iflas haberleri sonrası adeta füze gibi fırladı. Bir süredir 18 TL seviyelerinde Demir atan dolar bir anda 19 TL olan psikolojik sınırı geçti ve yükselmeye de devam ediyor. Yatırımcı ve vatandaşlar ise bu süreçte doların yükselişi devam edecek mi sorusuna yanıt arıyor. Bir yandan da dolar alınır mı satılır mı sorusunu soran vatandaşlara ünlü Ekonomist Selçuk geçer cevap verdi. Selçuk Geçer’in dolar yorumları sonrası herkes döviz bürosuna koşacak. Çünkü doların 40 TL olacağı tarih açıklandı.

DOLARDAN PEŞ PEŞE REKORLAR GELİYOR

ABD Merkez Bankası fet geçtiğimiz hafta faiz artırımı kararı almıştı. Bir yandan ABD’den gelen banka iflas kararları bir yandan da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimi politikası Dolar kurunu tetiklemeye devam ediyor. Dolar kuru yükselişini sürdürürken psikolojik sınırı olan 19 TL'ye aştı. Ancak burada da durmayan doların yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran dolardan peş peşe yeni rekorlar geliyor.

DOLAR SAHİBİ OLANLARA MÜJDE

Yaptığı Dolar tahminleri ile çok konuşulan isimlerden olan Ekonomist Selçuk geçer, elinde dolar olanları memnun edecek dolar borcu olanları üzecek açıklamalarda bulundu. Dolar kuruna ilişkin felaket senaryosunu açıklayan Selçuk geçer, 2 senaryo olduğunu belirterek peş peşe açıklama yaptı. Dolar kurunun iktidarın değişmemesi durumunda daha da yükseleceğini iddia eden Selçuk geçer 40 TL olacağını öne sürerek tarihi de açıkladı. Seçimden sonra dolar resmen füze gibi fırlayacak.

Selçuk Geçer’in diğer bir senaryosu ise iktidarın değişmesi üzerine oldu. İktidarın değişmesi halinde de doların hemen düşmeyeceğini belirten Selçuk geçer, dolar kurunun eski haline gelmesi için Türkiye'nin en az 5 yıla ihtiyacı olduğunu dile getirdi.