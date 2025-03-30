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Jeep tabuları yıktı; Fiat Egea fiyatına Jeep Avenger alın

Elektrikli otomobil rekabetinin giderek kızıştığı Türkiye pazarında, Jeep markası Avenger Electric modeliyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Jeep tabuları yıktı; Fiat Egea fiyatına Jeep Avenger alın

Uygun fiyat politikası ve cazip finansman seçenekleriyle öne çıkan Avenger Electric, elektrikli otomobil tutkunlarına yenilikçi ve ekonomik bir alternatif sunuyor.

Modelin teknik özelliklerine baktığımızda, Avenger Electric ortalama 400 km menzil, 156 beygir güç ve maksimum 150 km/s hıza ulaşabiliyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 9 saniyede çıkabilen araç, standart olarak ısı pompası teknolojisi ile donatılmış durumda. Bu özellikler, hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda yeterli performans sağlamayı hedefliyor.

İç mekanda ise 10.25 inçlik dijital gösterge ve bilgi-eğlence ekranları modern bir kullanıcı deneyimi sunarken, sade kokpit tasarımı aracın ergonomik yapısına vurgu yapıyor. Ancak, 380 litre civarındaki bagaj hacmi, uzun yolculuklar için geniş depolama alanı sunmuyor; bu durum, aracın kompakt segmentte konumlandığını gösteriyor.

Jeep Avenger Electric, yetkili satıcılar üzerinden sağlanan finansman kampanyaları ile de öne çıkıyor. Müşteriler, kredi seçenekleri ve pazarlık imkânları sayesinde liste fiyatı üzerinden indirim yakalayabiliyor. Bu strateji, markanın elektrikli otomobil pazarındaki rekabet gücünü artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Peugeot, Volkswagen, Mercedes-Benz, Renault ve Citroen gibi markalarla rekabet eden Jeep, Avenger Electric modeliyle hem teknik özellikler hem de fiyat-performans dengesi açısından tüketicilerin ilgisini çekiyor. Uzmanlar, bu modelin piyasaya getireceği yenilikçi yaklaşımın, elektrikli otomobil segmentinde tüketiciye daha fazla seçenek sunarken, sektörün genel gelişimine de katkı sağlayacağını belirtiyor.

Kaynak: https://www.jeep.com.tr/jeep-fiyat-listesi

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