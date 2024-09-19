İUP Ücretleri Artırılıyor!

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti. Görüşmede, 29 Ağustos’ta tanıtılan İşgücü Uyum Programı'nın (İUP) okullardaki personel ihtiyacını karşılamadaki yetersizlikleri ele alındı.

Yalçın, okulların hijyen ve hizmet ihtiyaçlarını karşılayamayan programın, ücret adaletsizliği ve sosyal güvence eksikliğiyle çözüm sunamadığını belirtti. Eğitim çalışanlarının bu eksiklikler nedeniyle seferber olduğunu vurgulayan Yalçın, yan hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesiyle eğitimin daha iyi sonuçlar vereceğini ifade etti.

Programın cazip hale gelmesi için ücretlerin artırılması gerektiğini belirten Yalçın, asgari ücretin altındaki rakamların ilgi görmediğine dikkat çekti. Bunun üzerine Bakan Işıkhan, İUP kapsamında ödenen ücretlerin 12 bin liraya çıkarılacağını ve mevzuattaki eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar başlatacaklarını bildirdi.