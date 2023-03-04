İstisnasız tüm emeklilere karşılıksız ödeme! O tarihte 13 bin TL maaş promosyonu hesaplarda

Emeklinin yüzünü güldürecek son dakika haberi… İstisnasız tüm emeklilere 13.000 TL nakit para desteği sağlanacak. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi fark etmeden hepsi alacak. Üstelik EYT'liler de karşılıksız ödemeden faydalanacak. Bankalar sonunda emeklinin istediğini yaptı kesenin ağzını sonuna kadar açtı. geç kalmadan başvuru yapın emekli promosyon fırsatını Sakın kaçırmayın.

Milyonlarca emekli vatandaş için bankaların sunduğu fırsatlar sürüyor. Birçok banka emeklilere özel düşük faizli kredi kampanyalarının yanı sıra emekli promosyon ödemeleri ile de öne çıkıyor. Yine emekliye özel bir kampanya duyurusu daha geldi. bankalar promosyon fırsatlarını güncelledi. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi fark etmeden başvuru yapan tüm emeklilere 13.000 TL'ye Varan Maaş promosyonu verilecek. Üstelik başvuru şartları da kolay. Sadece şubeye gidin ve maaşınızı 3 yıl boyunca Seçtiğiniz bankaya taşıyın. Sonrasında da 3 gün içinde banka hesabınızdan promosyon tutarını alın.

HANGİ BANKA NE KADAR MAAŞ PROMOSYONU VERİYOR?

Emekli promosyon kampanyalarının ardı arkası kesilmiyor. Bankalar yeni rakamlarını peş peşe duyururken emekliye bir müjdeli haber daha geldi. 2023 yılının mart ayı itibarıyla emekli promosyonları arttı. bankalar 13.000 TL'ye Varan promosyon fırsatı sunuyor. Üstelik promosyonun EYT sonrasında daha da yükseleceği tahmin ediliyor. Nisan ayından itibaren 20.000 TL'ye Varan Maaş promosyonu gündeme gelecek. Şu anda Akbank, Türkiye İş Bankası, Garanti, Finansbank, Yapı Kredi, ING Bank, TEB Denizbank gibi bankalar ciddi promosyon rakamı ile emeklinin bütçesini rahatlatıyor.

HEMEN MAAŞINIZI TAŞIYARAK ALABİLİRSİNİZ

Bankalardan Emekli promosyonu almak isteyen emekliler için başvuru süreci başladı. 1 Mart 2023 tarihi ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında maaşını bu bankalardan birine Taşıyan emekliler anında promosyon alabilecek. Sadece T.C kimlik kartınızla birlikte banka şubelerine gitmeniz ve maaş taşımak için başvuru yapmanız yeterli olacak. herhangi bir ek koşul olmadan hızlıca nakit promosyon fırsatını değerlendirebilirsiniz

NİSAN AYINDA MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

Birçok emekliyse hemen promosyon fırsatını değerlendirmiyor Nisan ayını bekliyor. Çünkü nisan ayında emekli maaş promosyonu ödemelerinin daha da yükseleceği tahmin ediliyor. Bunun sebebi ise milyonlarca EYT'linin emeklilik hakkını elde edecek olması. Çünkü EYT'liler emekli olunca emekli vatandaş sayısı daha da artacak ve bu durumda bankalar için emekliler daha da cazip müşteri olacak. hemen ardından bankaların promosyon ücretlerini yükseltmeleri Hatta 20.000 TL'ye kadar çıkartmaları bekleniyor.