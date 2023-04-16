İstisnasız herkese destek ödemesi: 40.000 TL bayram öncesi IBAN'a yatacak

SGK'da birikmiş paranız sizi bekliyor. e-devlet üzerinden kolayca kontrol ederek hemen başvuru yapabilirsiniz. Tam 40.000 TL toplu nakit ödemesini e-devlet üzerinden Banka hesabınıza aktarmak mümkün. SGK'da biriken paranızı almak istiyorsanız şartlar oldukça basit. Sadece şartları taşıyanlara ödeme yapılıyor. SGK 40.000 Toplu para ödemesi için tüm detaylar haberimizde…

SGK'da toplu parası birikenler genellikle habersiz olduğu için paralarını alamıyor. Ancak sosyal güvenlik kurumundan açıklama yapıldı. Biriken paranızı e-devlet üzerinden kontrol ederek hesabınıza aktarma şansına sahipsiniz. Hemen kontrolünü sağlayarak SGK'da biriken tüm paranızı IBAN numaranıza çekebilirsiniz. Kontrol ise e-devlet'ten hızlı ve kolay bir şekilde sağlanabiliyor. Peki, SGK 40.000 TL Toplu para ödemesi nasıl alınır? SGK'dan Toplu para alma şartları nelerdir?

E-DEVLET'TEN TOPLU PARA ALIP ALAMAYACAĞINIZI KONTROL EDEBİLİRSİNİZ

SGK'da birikmiş parası olduğunu bilmeyen Birçok kişi ne yazık ki alamıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından konuyla ilgili yeni bir bilgilendirme yayınlandı. T.C kimlik no ve şifre ile e-devlet kapısı girişi yaptıktan sonra arama butonuna 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/ İş Yeri Ünvan Listesi' yazarak kontrol ekranına ulaşabilirsiniz. Buradaki adımları takip ettikten sonra SGK'da biriken paranız olup olmadığını kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

BİRİKEN PARANIZI BANKA HESAP NUMARANIZI ALABİLİRSİNİZ

Kontrol işlemlerini tamamladıktan sonra SGK'da biriken paranızı banka hesap numaranızı alabilirsiniz. Birçok kişinin böyle bir parası olduğundan haberi dahil olmuyor. Ancak emeklilik hakkını elde edemeyen kişilerin sigorta primi ödemeleri sosyal güvenlik kurumunda birikiyor ve sonrasında geri alınabiliyor. Özellikle de emeklilik yaşı gelmesine rağmen çeşitli sebeplerden dolayı emekli olamayanlar bu parayı toplu olarak geri alarak faydalanma imkanı buluyor.

Konu ile ilgili sosyal güvenlik kurumundan da önemli bir açıklama yayınlandı. Bugüne kadar birikmiş paranızı bir an önce Geri talep etmeniz gerekiyor. Zamanında talep edilmeyen paralar ise siliniyor. O sebeple vatandaşların e-devlet kapısı üzerinden gerekli kontrolleri yapmaları ve hemen ardından da parayı talep etmek için başvuru yapmaları gerekiyor. Eğer SGK'da birikmiş paranız varsa Geri talep etmek için talep formu oluşturabilirsiniz. Talep formunda IBAN numarası belirtmeniz durumunda SGK'da biriken paranız bu numara üzerinden hesabınıza geçecektir.

BİRİKEN SOSYAL YARDIMLAR DA OLABİLİYOR

Ayrıca sosyal güvenlik kurumunda biriken sosyal yardım paraları da olabiliyor. Örneğin siz farkında olmadan bağlanan çeyiz yardımı, Ölüm aylığı gibi maaşları ancak kontrol ettiğinizde görebiliyorsunuz. Bu sebeple SGK'dan bu kontrolleri de gerçekleştirerek biriken sosyal yardım paranız olup olmadığını da anlayabilirsiniz.