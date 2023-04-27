İşte hiç beklenmedik sonuç! Asgari ücret zammı yüzde 47’de kesinleşti! Net 12.503,82 TL maaş!

Milyonlarca asgari ücretli çalışan ile staj parası alan ve sosyal yardımlardan faydalanan vatandaş gelecek Temmuz 2023 zammını hevesli ve meraklı bir şekilde bekliyor. Bu orana göre milyonlarca vatandaşın aldığı ödemelerde zamlar gerçekleşecek. Uzmanlar tarafından yapılan detaylı araştırmalar ve tahminler sonucunda ise rakamlar hesaplanıyor.



14 Mayıs genel seçimlerine az bir zaman kalırken öte yandan asgari ücret görüşmelerinin de yapıldığı biliniyor. Olası zamlar üzerinden yüzde 20, 30, 40 değerlendirildi. Ancak son gelen Piyasa Katılımcıları Anketi enflasyon sonuçları ile beraber yüzde 47 oranında bir asgari ücret zammının söz konusu olduğu ortaya çıktı. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman zammı netleştirecek? Ara zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte asgari ücret zammına dair ayrıntılar haberimizde...



ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI YOLDA!



Asgari ücret ara zammı milyonlarca vatandaşın heyecanla beklemesiyle birlikte sonuçlanmaya yaklaşıyor. Bu doğrultuda ise Temmuz 2023’de büyük bir artışın geleceği ortaya çıktı. Öte yandan asgari ücret zammına gelecek oran sosyal yardım ödemelerinden faydalanan, staj yardımı alan ve işsizlik maaşından faydalanan vatandaşları da etkiliyor. Bu ödemelerde de asgari ücret zammına oranla artış yapılacak.



Bu senenin yüksek enflasyon verilerinin etkileyeceği asgari ücret ara zammına ayrıca refah payı eklemesi sözü de verildi. Bu da asgari ücretin ciddi şekilde katlanacağı anlamına geliyor. Bir yanda işçiler için belirlenen taban maaş ile zam oranı da konuşuyor. İşçilere hükümet en son yüzde 40 oranında ilk altı ay zammı ve taban 12 bin TL maaş demişti. Bu da asgari ücret için büyük bir ipucu veriyor.



ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA BEKLENMEDİK GELİŞME



Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından en net sonuç 3 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak olsa da Piyasa Katılımcıları Anketi’nin verdiği sonuçlar doğrultusunda uzman ekonomistler olası asgari ücret zammı tablosunu açıkladı.



Buna göreyse refah payı eklemesiz minimum zam oranı yüzde 21,43 olarak belirlendi. Refah payının da eklenmesi ile asgari ücretin yüzde 47 gibi bir oranla zamlanması da beklentiler içinde. Bu da asgari ücretli çalışan için net 12.503,82 TL maaş alabileceği anlamına geliyor.