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İşte bu sene faizsiz çiftçi kredisi veren bankalar

2025 yılında çiftçilerin en çok merak ettiği konulardan biri şüphesiz ki faizsiz ya da düşük faizli çiftçi kredileri. Tarımsal üretimi desteklemek için devletin ve özel bankaların sunduğu kredi kampanyaları, özellikle yükselen maliyetler karşısında çiftçiye nefes aldırıyor.

İşte bu sene faizsiz çiftçi kredisi veren bankalar

Bu kapsamlı rehberde, hangi bankalar faizsiz çiftçi kredisi sunuyor, faiz oranları ne kadar ve başvuru şartları neler? Tüm detaylarıyla açıkladık.

🌾 Faizsiz Çiftçi Kredisi Veren Bankalar (2025)

2025 itibarıyla bazı bankalar %0 faizli tarım kredisi sağlıyor. Bu krediler, özellikle devlet destekli projeler kapsamında sunuluyor.

Faizsiz çiftçi kredisi sunan bankalar şunlardır:

Garanti BBVA

Türkiye İş Bankası

QNB Finansbank

Denizbank

💡 Not: Faizsiz krediler çoğunlukla sınırlı ürünler için ve belirli koşullarda geçerli. Başvurudan önce kampanya detaylarını mutlaka inceleyin.


🚜 Denizbank Traktör Kredisi ve Faiz Avantajı

Denizbank, tarım sektörüne sunduğu ürünlerle öne çıkıyor. 2025 yılında:

%0’dan başlayan faiz oranları

60 aya kadar vade

Yılda bir ödeme imkanı

3.000.000 TL’ye kadar traktör kredisi

Ancak bu kredi yalnızca bankanın belirlediği traktör modelleri için geçerli.


💰 2025’in En Uygun Çiftçi Kredisi Sunan Bankaları

Aşağıdaki bankalar, çiftçilere düşük faizli kredi desteği sağlıyor:

Denizbank %3,39 24 Ay 6.834 TL 164.035 TL

QNB Finansbank %3,64 24 Ay 7.059 TL 169.423 TL

Vakıfbank %3,75 12 Ay 112.031 TL 1.334.377 TL

AlternatifBank %3,99 12 Ay 39.906 TL 478.878 TL


🏦 Ziraat Bankası’nın 2025 Çiftçi Kredisi Kampanyası

Ziraat Bankası, hem devlet destekli hem de konvansiyonel kredilerle çiftçilere destek sunuyor.

1.000.000 TL’ye kadar kredi

36 aya varan vade

3, 6 veya 12 ayda bir ödeme seçeneği

Kadın ve Genç Çiftçi Kredisi imkanı

Öne çıkan fırsatlar:

✅ Canlı hayvan alımı

✅ Sera kurulumu

✅ Tarım makineleri

✅ İşletme giderleri


📉 2025’te Çiftçi Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Bu yıl çiftçi kredisi faiz oranları bankaya ve ürün türüne göre değişiklik gösteriyor.

Genel aralık: %3,39 – %6,50

Devlet destekli krediler: %0 faizli seçenekler mevcut

Yeni müşteri promosyonları da bazı bankalarda sunuluyor.

👀 Kampanya detaylarını dikkatle okumadan kredi başvurusu yapmayın.


🧾 Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi Başvuru Şartları

Başvuru yapabilmek için şu belgeler gerekiyor:

📌 Kimlik belgesi

📌 ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) Belgesi

📌 Gelir belgesi

📌 Tapu veya kira sözleşmesi

📌 Teminat belgeleri (gerekirse)

🧑‍🌾 Kadın ve genç çiftçilere özel fırsatlar için yaş, eğitim ve SGK kriterleri aranıyor.


🙋‍♂️ Kimler Çiftçi Kredisi Alabilir?

Gerçek Kişiler İçin:

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

ÇKS’ye kayıtlı olmak

Yeterli gelir beyanı ve teminat gösterebilmek

Tüzel Kişiler İçin:

Vergi levhası, oda kayıt belgesi, imza sirküleri

Tarımsal faaliyet belgesi

ÇKS belgesi

📍 Belgelerin geçerlilik süresine dikkat edin. Eksik evrak başvurunuzu geciktirebilir.

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