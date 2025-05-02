İşte bu sene faizsiz çiftçi kredisi veren bankalar

Bu kapsamlı rehberde, hangi bankalar faizsiz çiftçi kredisi sunuyor, faiz oranları ne kadar ve başvuru şartları neler? Tüm detaylarıyla açıkladık.
🌾 Faizsiz Çiftçi Kredisi Veren Bankalar (2025)
2025 itibarıyla bazı bankalar %0 faizli tarım kredisi sağlıyor. Bu krediler, özellikle devlet destekli projeler kapsamında sunuluyor.
Faizsiz çiftçi kredisi sunan bankalar şunlardır:
Garanti BBVA
Türkiye İş Bankası
QNB Finansbank
Denizbank
💡 Not: Faizsiz krediler çoğunlukla sınırlı ürünler için ve belirli koşullarda geçerli. Başvurudan önce kampanya detaylarını mutlaka inceleyin.
🚜 Denizbank Traktör Kredisi ve Faiz Avantajı
Denizbank, tarım sektörüne sunduğu ürünlerle öne çıkıyor. 2025 yılında:
%0’dan başlayan faiz oranları
60 aya kadar vade
Yılda bir ödeme imkanı
3.000.000 TL’ye kadar traktör kredisi
Ancak bu kredi yalnızca bankanın belirlediği traktör modelleri için geçerli.
💰 2025’in En Uygun Çiftçi Kredisi Sunan Bankaları
Aşağıdaki bankalar, çiftçilere düşük faizli kredi desteği sağlıyor:
Denizbank %3,39 24 Ay 6.834 TL 164.035 TL
QNB Finansbank %3,64 24 Ay 7.059 TL 169.423 TL
Vakıfbank %3,75 12 Ay 112.031 TL 1.334.377 TL
AlternatifBank %3,99 12 Ay 39.906 TL 478.878 TL
🏦 Ziraat Bankası’nın 2025 Çiftçi Kredisi Kampanyası
Ziraat Bankası, hem devlet destekli hem de konvansiyonel kredilerle çiftçilere destek sunuyor.
1.000.000 TL’ye kadar kredi
36 aya varan vade
3, 6 veya 12 ayda bir ödeme seçeneği
Kadın ve Genç Çiftçi Kredisi imkanı
Öne çıkan fırsatlar:
✅ Canlı hayvan alımı
✅ Sera kurulumu
✅ Tarım makineleri
✅ İşletme giderleri
📉 2025’te Çiftçi Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?
Bu yıl çiftçi kredisi faiz oranları bankaya ve ürün türüne göre değişiklik gösteriyor.
Genel aralık: %3,39 – %6,50
Devlet destekli krediler: %0 faizli seçenekler mevcut
Yeni müşteri promosyonları da bazı bankalarda sunuluyor.
👀 Kampanya detaylarını dikkatle okumadan kredi başvurusu yapmayın.
🧾 Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi Başvuru Şartları
Başvuru yapabilmek için şu belgeler gerekiyor:
📌 Kimlik belgesi
📌 ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) Belgesi
📌 Gelir belgesi
📌 Tapu veya kira sözleşmesi
📌 Teminat belgeleri (gerekirse)
🧑🌾 Kadın ve genç çiftçilere özel fırsatlar için yaş, eğitim ve SGK kriterleri aranıyor.
🙋♂️ Kimler Çiftçi Kredisi Alabilir?
Gerçek Kişiler İçin:
T.C. vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
ÇKS’ye kayıtlı olmak
Yeterli gelir beyanı ve teminat gösterebilmek
Tüzel Kişiler İçin:
Vergi levhası, oda kayıt belgesi, imza sirküleri
Tarımsal faaliyet belgesi
ÇKS belgesi
📍 Belgelerin geçerlilik süresine dikkat edin. Eksik evrak başvurunuzu geciktirebilir.