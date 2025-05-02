İşte bu sene faizsiz çiftçi kredisi veren bankalar

Bu kapsamlı rehberde, hangi bankalar faizsiz çiftçi kredisi sunuyor, faiz oranları ne kadar ve başvuru şartları neler? Tüm detaylarıyla açıkladık.

🌾 Faizsiz Çiftçi Kredisi Veren Bankalar (2025)

2025 itibarıyla bazı bankalar %0 faizli tarım kredisi sağlıyor. Bu krediler, özellikle devlet destekli projeler kapsamında sunuluyor.

Faizsiz çiftçi kredisi sunan bankalar şunlardır:

Garanti BBVA

Türkiye İş Bankası

QNB Finansbank

Denizbank

💡 Not: Faizsiz krediler çoğunlukla sınırlı ürünler için ve belirli koşullarda geçerli. Başvurudan önce kampanya detaylarını mutlaka inceleyin.



🚜 Denizbank Traktör Kredisi ve Faiz Avantajı

Denizbank, tarım sektörüne sunduğu ürünlerle öne çıkıyor. 2025 yılında:

%0’dan başlayan faiz oranları

60 aya kadar vade

Yılda bir ödeme imkanı

3.000.000 TL’ye kadar traktör kredisi

Ancak bu kredi yalnızca bankanın belirlediği traktör modelleri için geçerli.



💰 2025’in En Uygun Çiftçi Kredisi Sunan Bankaları

Aşağıdaki bankalar, çiftçilere düşük faizli kredi desteği sağlıyor:

Denizbank %3,39 24 Ay 6.834 TL 164.035 TL

QNB Finansbank %3,64 24 Ay 7.059 TL 169.423 TL

Vakıfbank %3,75 12 Ay 112.031 TL 1.334.377 TL

AlternatifBank %3,99 12 Ay 39.906 TL 478.878 TL



🏦 Ziraat Bankası’nın 2025 Çiftçi Kredisi Kampanyası

Ziraat Bankası, hem devlet destekli hem de konvansiyonel kredilerle çiftçilere destek sunuyor.

1.000.000 TL’ye kadar kredi

36 aya varan vade

3, 6 veya 12 ayda bir ödeme seçeneği

Kadın ve Genç Çiftçi Kredisi imkanı

Öne çıkan fırsatlar:

✅ Canlı hayvan alımı

✅ Sera kurulumu

✅ Tarım makineleri

✅ İşletme giderleri



📉 2025’te Çiftçi Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Bu yıl çiftçi kredisi faiz oranları bankaya ve ürün türüne göre değişiklik gösteriyor.

Genel aralık: %3,39 – %6,50

Devlet destekli krediler: %0 faizli seçenekler mevcut

Yeni müşteri promosyonları da bazı bankalarda sunuluyor.

👀 Kampanya detaylarını dikkatle okumadan kredi başvurusu yapmayın.



🧾 Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi Başvuru Şartları

Başvuru yapabilmek için şu belgeler gerekiyor:

📌 Kimlik belgesi

📌 ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) Belgesi

📌 Gelir belgesi

📌 Tapu veya kira sözleşmesi

📌 Teminat belgeleri (gerekirse)

🧑‍🌾 Kadın ve genç çiftçilere özel fırsatlar için yaş, eğitim ve SGK kriterleri aranıyor.



🙋‍♂️ Kimler Çiftçi Kredisi Alabilir?

Gerçek Kişiler İçin:

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

ÇKS’ye kayıtlı olmak

Yeterli gelir beyanı ve teminat gösterebilmek

Tüzel Kişiler İçin:

Vergi levhası, oda kayıt belgesi, imza sirküleri

Tarımsal faaliyet belgesi

ÇKS belgesi

📍 Belgelerin geçerlilik süresine dikkat edin. Eksik evrak başvurunuzu geciktirebilir.