İşsiz ve dar gelirli vatandaşa büyük haber geldi! Devlet ödeneğinden yararlanabilecekler!

Devlet çeşitli kurumlar ile işbirliği yaparak devlet desteği ödemeleri sağlamaktadır. Destek ödemelerini tekrarlayan devlet, aynı ödemeler yapıldığına dair şikayetler almaya başlamıştı.



Şimdi vatandaşlar için devlet yeni bir paket çıkarıyor ve su faturası ile elektrik faturasını ödemek, kiralara ödeme yapmak için destekleyecek. Gerçekleştirilecek devlet desteği ödemesi toplu biçimde yapılmayacaktır. Bazı ödemeler nakit olarak bazıları ise dolaylı olarak verilecek. Vatandaşların nakit olarak alacağı kira, elektrik ve su ödemeleri nakit olarak gerçekleştirilecektir. Vatandaşlara yapılacak olan kira desteği ödemesi ilden ile farklılık göstermektedir. Kira piyasası her ilde aynı olmadığı için bu şekilde karar verilmiş olup su ve elektrik ödemeleri ise aynı şekilde yapılacaktır.



Ödemeler devam ediyor



Vatandaşlara yapılacak su ve elektrik desteği ödemelerinde 5 kişilik ailenin maksimum gideri baz alınacaktır. Ödemeler için minimum düşünülse bile fazla ödeme gerçekleştirilecektir. Su ve elektrik için toplu ödemeler 275 TL olacak ve bulunan borçtan 275 TL düşülecek. 250 TL’den fazla faturası gelen kişilerin geriye kalan borcu devlet tarafından üstlenmeyecektir. Kalan ödemeler vatandaşlara ait olacaktır. Kira ödemesinde ise devlet desteği 1200 TL olarak düşünülmektedir. Bu ödeme ise büyük şehirleri kapsamaktadır.