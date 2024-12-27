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İşsiz vatandaşlara 20 bin 804 TL verilmeye başlandı

İşsizlik maaşı, çalışanların işlerini kaybetmeleri durumunda geçimlerini sağlayabilmeleri için devlet tarafından sağlanan önemli bir sosyal güvenlik yardımıdır.

İşsiz vatandaşlara 20 bin 804 TL verilmeye başlandı

İşsizlik ödeneği, son dört aylık brüt maaş ortalamasının %40'ı kadar belirlenir ancak bu miktar, brüt asgari ücretin %80'ini geçemez. 2024 yılı itibariyle işsizlik maaşı, en az 8.001 TL, en fazla ise 16.002 TL arasında değişiyor. Ancak, damga vergisi kesildikten sonra işsizlerin eline geçen miktar daha düşük olup, en az 7.940 TL, en fazla 15.880 TL olarak ödeniyor.

2025 yılı için asgari ücretin artmasıyla birlikte işsizlik maaşında da önemli bir artış yaşanacak. Asgari ücret zammıyla birlikte, en düşük işsizlik maaşı 10.402 TL’ye, en yüksek işsizlik maaşı ise 20.804 TL’ye çıkacak. Damga vergisi düşüldükten sonra, işsizlerin eline en az 10.323 TL, en fazla ise 20.646 TL geçecek. İşsizlik maaşı ödemeleri, işsizlik sigortası kapsamında düzenli olarak ödenmekte olup, İşkur'un resmi web sitesi üzerinden detaylı bilgilere ulaşılabilir.

Kaynak: İŞKUR - İşsizlik Sigortası

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