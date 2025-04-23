GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

İslam Memiş'ten terse yatıran gram altın açıklaması; Bu yapmayan yanar

Altın piyasası, yeni haftaya sert bir yükselişle başladı. Uzmanlardan gelen açıklamalar, yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.

İslam Memiş'ten terse yatıran gram altın açıklaması; Bu yapmayan yanar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı son değerlendirmede, “Bu seviyelerden alım yapan çok pişman olabilir” uyarısında bulundu.

📈 Altın Fiyatlarındaki Yükseliş Neden Oluyor?

Gram altın fiyatı, Kapalıçarşı'da 4.400 TL’yi aşarken, uluslararası piyasada ons altın 3.400 dolara yaklaştı. Bu artışın ana sebepleri:

Küresel ekonomik belirsizlikler

Jeopolitik gerginlikler

Dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareket

Merkez bankalarının altın rezervlerini artırması

Fakat fiyatlardaki bu hızlı yükseliş, beraberinde ciddi riskleri de getiriyor.

İslam Memiş'ten terse yatıran gram altın açıklaması; Bu yapmayan yanar

🗣️ İslam Memiş’ten Sert Uyarı: “Çok Yüksekten Alım Yapan Üzülür”

İslam Memiş, gram altının hafta sonu 4.146 TL’den kapanış yaptığını, ardından 4.424 TL’ye kadar yükseldiğini belirtti. Ancak bu seviyelerde alım yapmanın büyük risk içerdiğini söyledi. Özellikle kısa vadeli yatırımcılar için “Bekleyin, alım için doğru zaman değil” uyarısında bulundu.

“Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da alım tarafı tehlikeli. Bu seviyelere dikkat etmeyenler ciddi zarar görebilir.” – İslam Memiş

🛑 Bayram Haftasında Dikkat!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul kapalı olacak. Avrupa piyasaları da Paskalya tatili dolayısıyla işlem görmeyecek. Bu sebeple likiditenin azaldığı bu dönemde, piyasalarda ani fiyat hareketleri yaşanabilir.

Memiş, özellikle hafta ortasında volatilitenin artabileceğine dikkat çekti ve yatırımcıların piyasaları anlık takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

🧠 Yatırımcıya Tavsiyeler – Ne Yapmalı?

🔒 Temkinli olun: Piyasa yükseliş trendinde olsa da, düzeltme riski yüksek.
📉 Bu seviyelerden alım yapmayın: Fiyatlar kısa vadede geri çekilebilir.
📅 Bekleyin: Fiyatlar dengeye oturduğunda daha güvenli pozisyonlar alınabilir.

Not: Burada yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekli maaşlarına yeni formül; Zam oranları böyle yükselecek! Emekli maaşlarına yeni formül; Zam oranları böyle yükselecek!
İstanbul depremini 2 hafta önce bildi; Şener Üşümezsoy yeni depremi duyurdu İstanbul depremini 2 hafta önce bildi; Şener Üşümezsoy yeni depremi duyurdu
Alman sismolog uyardı; İstanbul'a kayıyor Alman sismolog uyardı; İstanbul'a kayıyor
Galatasaray’da beklenmeyen ayrılık; Tecrübeli futbolcu gönderildi Galatasaray’da beklenmeyen ayrılık; Tecrübeli futbolcu gönderildi
Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı
İstanbul depremi fiyatları arttırdı! Duyuru geldi İstanbul depremi fiyatları arttırdı! Duyuru geldi
SON HABERLER
A101 indirimli ürünler kataloğu mest etti; Peynir 65 TL'den satışa çıktı A101 indirimli ürünler kataloğu mest etti; Peynir 65 TL'den satışa çıktı
İstanbul'daki 6.2'lik depremin büyük sırrı; Yoshinori Moriwaki kötü haberi verdi İstanbul'daki 6.2'lik depremin büyük sırrı; Yoshinori Moriwaki kötü haberi verdi
Halkbank 3404' e SMS gönderene bu şartla 3.200 TL para yatırıyor! Halkbank 3404' e SMS gönderene bu şartla 3.200 TL para yatırıyor!
2.el araçlara 280 Bin TL kredi desteği! Halkbank taksit tablosunu yayınladı! 2.el araçlara 280 Bin TL kredi desteği! Halkbank taksit tablosunu yayınladı!
Kredi borçları şipşak sıfırlanıyor; Akbank, TEB, QNB açıkladı! Kredi borçları şipşak sıfırlanıyor; Akbank, TEB, QNB açıkladı!
Konut kredisi faizlerinin düşeceği tarih açıklandı Konut kredisi faizlerinin düşeceği tarih açıklandı
İstanbul deprem toplanma alanları: Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Üsküdar, Ataşehir İstanbul deprem toplanma alanları: Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Üsküdar, Ataşehir
Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı