İslam Memiş'ten terse yatıran gram altın açıklaması; Bu yapmayan yanar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı son değerlendirmede, “Bu seviyelerden alım yapan çok pişman olabilir” uyarısında bulundu.

📈 Altın Fiyatlarındaki Yükseliş Neden Oluyor?

Gram altın fiyatı, Kapalıçarşı'da 4.400 TL’yi aşarken, uluslararası piyasada ons altın 3.400 dolara yaklaştı. Bu artışın ana sebepleri:

Küresel ekonomik belirsizlikler

Jeopolitik gerginlikler

Dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareket

Merkez bankalarının altın rezervlerini artırması

Fakat fiyatlardaki bu hızlı yükseliş, beraberinde ciddi riskleri de getiriyor.

🗣️ İslam Memiş’ten Sert Uyarı: “Çok Yüksekten Alım Yapan Üzülür”

İslam Memiş, gram altının hafta sonu 4.146 TL’den kapanış yaptığını, ardından 4.424 TL’ye kadar yükseldiğini belirtti. Ancak bu seviyelerde alım yapmanın büyük risk içerdiğini söyledi. Özellikle kısa vadeli yatırımcılar için “Bekleyin, alım için doğru zaman değil” uyarısında bulundu.

“Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da alım tarafı tehlikeli. Bu seviyelere dikkat etmeyenler ciddi zarar görebilir.” – İslam Memiş

🛑 Bayram Haftasında Dikkat!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul kapalı olacak. Avrupa piyasaları da Paskalya tatili dolayısıyla işlem görmeyecek. Bu sebeple likiditenin azaldığı bu dönemde, piyasalarda ani fiyat hareketleri yaşanabilir.

Memiş, özellikle hafta ortasında volatilitenin artabileceğine dikkat çekti ve yatırımcıların piyasaları anlık takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

🧠 Yatırımcıya Tavsiyeler – Ne Yapmalı?

🔒 Temkinli olun: Piyasa yükseliş trendinde olsa da, düzeltme riski yüksek.

📉 Bu seviyelerden alım yapmayın: Fiyatlar kısa vadede geri çekilebilir.

📅 Bekleyin: Fiyatlar dengeye oturduğunda daha güvenli pozisyonlar alınabilir.

Not: Burada yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.