İslam Memiş'ten bomba tahmin: Gram altın 2000 TL, Dolar 25 TL olacak! Tarih ve saat vererek açıkladı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaptığı isabetli tahminlerle yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından tanınan isimler arasında yer alıyor. Türkiye adım adım genel seçimlere doğru ilerlerken Ramazan Bayramı'na da sayılı günler kala İslam Memiş'ten son dakika Yeni açıklamalar geldi. Piyasalarda yükselişin sürdüğünü hatırlatan İslam Memiş, altın dolar ve Bitcoin'in uçuşa geçeceği tarihleri duyurdu. Bu tarihe kadar yatırımını yapanlar yaşadı. Çünkü köşeyi dönecekler.

ABD Merkez Bankası enflasyon verileri geçtiğimiz hafta açıklandı. ABD'de Enflasyonun %5 çıkması ile birlikte para piyasaları hareketlendi. Yaklaşan Ramazan bayramı ve genel seçimler öncesi altın dolar ve Bitcoin'in durumu vatandaşlar tarafından da merakla takip ediliyordu. Ünlü altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni tahminlerini tek tek açıkladı. Elinde altına olan, altın borcu olan, dolara yatırım yapmayı düşünen ve Bitcoin piyasasına girmek isteyenler için İslam Memiş'ten çok önemli tavsiyeler geldi. Bu tavsiyelere kulak veren yatırımından kazanır. İşte İslam Memiş'in bomba tahminleri...

BORSADA SON DURUM NE? DÜŞECEK Mİ YOKSA ÇIKACAK MI?

Altın kahini olarak tanınan İslam Memiş, bist100 endeksi üzerinden değerlendirmelerini yaptı. Borsanın yükseleceği tahmininde bulunan İslam Memiş, 5250 puan seviyesine kadar bir yükselme beklediğini dile getirdi. Borsanın şu anda 5000 puan seviyesi üzerinde tutunma çabası olduğunu söyleyen ünlü Ekonomist, Dolar TL kurunun riski unsuru olduğunu belirtti. Dolar TL kurunun borsayı baskılama ihtimali olduğunu belirten ünlü Ekonomist, yükselişin kalıcı olması için TL'nin pozitif ayrışması gerektiğine dikkat çekti.

O TARİHTE DOLAR 25 TL'YE YÜKSELECEK

Doların uzun süre 18 seviyelerinde seyrettikten sonra 19 lirayı geçmesi ve yükselişini korumasını da değerlendiren Ekonomist İslam Memiş, serbest piyasada doların 20 liranın üstünde olduğunu dile getirdi. Dolarda pozitif görünümün sürdüğünü de sözlerine ekleyen Ekonomist, orta ve uzun vadede Dolar tahminlerinin 24-25 TL aralığında olduğunu dile getirdi. Özellikle seçim sonrasını işaret eden Ekonomist, Haziran ayından itibaren çok önemli sıçramaların olabileceğini ifade etti.

GRAM ALTIN FİYATLARI 2000 TL'YE KADAR YÜKSELEBİLİR

Altın ons fiyatına ilişkin de değerlendirmeler yapan Ekonomist İslam Memiş, her ne kadar düşüş görünümü devam ediyor olsa da altında hareketliliğin süreceğini söyledi. Her düşüşün yeni bir yükselişin işareti olduğunu sözlerine ekleyen Ekonomist, gram altının ekranlarda 1.252 olduğunu ancak serbest piyasada 1320 lira seviyelerinden kapanış yaptığını hatırlattı. Dolar TL kurunda yükselişin devam etmesinin gram altın fiyatlarını da etkileyeceğini belirten ekonomisi, seçim sonrasında Yıl sonuna kadar gram altında 2.000 TL'ye kadar Yükseliş beklediğini ifade etti.

BİTCOİN PİYASASI SON DURUM NE?

Bitcoin geçtiğimiz hafta rekor seviyesini görmüş ve yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Bitcoin piyasası son durum ile ilgili de yorum yapan ünlü Ekonomist İslam Memiş, bu hafta darband aralığında işlemlerin olabileceğini belirterek bitcoin'de 29 bin 500-30 bin 500 dolar aralığını takip edeceğini söyledi.

Bitcoin piyasasında orta vadede pozitif bir görünüm olduğunu da sözlerine ekleyen Ekonomist, “Bu hafta dolar endeksi (dxy) 102,00 seviyesinin üzerine çıkabilir. Ondan sebep bu hafta dolar karşısındaki enstrümanlarda negatif görünüm yaşanır. Bu hafta güçlü dolar, zayıf emtia, parite ve kripto paralar bekliyorum. Ramazan Bayramı dolayısıyla bu hafta perşembe öğleden sonra piyasalar ve bankalar kapalı. İşler ve işlemler ona göre yapılmalı. ' ifadelerini kullandı.