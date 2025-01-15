İslam Memiş o tarihte gram altın 3.300 TL sonrasında 4.000 TL

2024 yılının sonlarında yaşanan düşüş trendinin ardından yeni yıla yükselişle başlayan altın fiyatları, şu anda yatay bir seyir izliyor. Memiş, ons altının 2.643 dolar seviyesinde seyrettiğini, gram altının ise Kapalıçarşı'da 3.043 TL’den işlem gördüğünü ifade etti. Şu anki durumu "piyasanın dinlenme süreci" olarak nitelendiren uzman, altının orta ve uzun vadede yeniden yükselişe geçeceğini öngörüyor.

Piyasalarda Gözler Ocak Ayında

Küresel piyasalarda hareketliliğin, özellikle 20 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor. Memiş, Donald Trump’ın yeniden göreve başlamasının ardından piyasalarda yeni fiyatlamaların ortaya çıkabileceğini belirtti. Bu süreçte gram altının yükseliş trendine Şubat ayında girmesi, ancak asıl çıkışın Temmuz ayında yaşanması bekleniyor.

Temmuz Ayı ve Kritik Hedef: 4 Bin TL

Gram altının kademeli olarak 3.100, 3.200 ve 3.300 TL seviyelerine ulaşacağını belirten Memiş, Temmuz ayında 4 bin TL hedefinin gerçekleşebileceğine dikkat çekti. Altın yatırımcıları açısından bu ayın kritik bir dönem olacağını ifade eden uzman, ons altın fiyatlarında ise 2.600-2.660 dolar aralığında bir hareketlilik beklendiğini sözlerine ekledi.

FED'in Faiz Kararları ve Altın Piyasasına Etkileri

Memiş, Amerika Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararlarının altın piyasası üzerindeki belirleyici etkisini vurguladı. FED'in Ocak toplantısında faiz oranlarını sabit bırakacağını öngören Memiş, bu durumun ons altını kısa vadede dinlenme modunda tutabileceğini dile getirdi. Ancak, yılın ilerleyen dönemlerinde faiz politikalarındaki değişikliklerin altın fiyatlarında volatilite yaratabileceği belirtiliyor.

2025 İçin Altın Yatırımcılarını Bekleyen Potansiyel

2024 yılında gram altının yatırımcısına yüzde 50’ye yakın, ons altının ise yüzde 25-26 oranında getiri sağladığını hatırlatan Memiş, altının 2025 yılında da güvenli liman olma özelliğini sürdüreceğini ifade etti. Gram altının 2025’te de yüzde 50’ye varan kazanç sağlayabileceğini belirten uzman, ons altın tarafında ise benzer bir yükselişin devam etmesini bekliyor.

Not: Bu içerik, bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Kaynak: İslam Memiş değerlendirmeleri