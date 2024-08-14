İslam Memiş duyurdu! Piyasalar diken üstünde! Altın ve gümüş fiyatları ne olacak? Borsa ve Bitcoin yatırımcısı ne yapmalı- Piyasalar, jeopolitik gerilimler ve ABD enflasyon verisine odaklanırken, altın ve gümüş fiyatlarında nasıl bir hareket bekleniyor? Borsa ve Bitcoin yatırımcısı için ipuçları.

Piyasalar Jeopolitik Gerilimlere ve ABD Enflasyon Verisine Odaklandı

Küresel finansal piyasalar, Ortadoğu’daki artan gerilimler ve ABD enflasyon verisi öncesindeki belirsizlikler ile çalkantılı bir dönemden geçiyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların altın ve gümüş fiyatlarına, borsa hareketlerine ve kripto para piyasasına olan ilgisini artırıyor.

Jeopolitik Riskler ve Piyasalara Etkisi

İslam Memiş duyurdu! Piyasalar diken üstünde! Altın ve gümüş fiyatları ne olacak? Borsa ve Bitcoin yatırımcısı ne yapmalı- Ortadoğu'daki gerginlikler, özellikle İran ve İsrail arasında tırmanan gerilim, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendiriyor. Altın ve gümüş gibi değerli metaller, böyle dönemlerde sıkça tercih edilen varlıklar arasında yer alıyor. Bu bölgede yaşanabilecek olası bir çatışma, altın fiyatlarını hızla yukarı çekebilir.

Ancak bu durum, sadece kısa vadeli fiyat hareketlerine neden olmaz; uzun vadeli etkiler de olabilir. Küresel ekonomi, bu tür belirsizliklerle başa çıkmakta zorlanabilir, bu da piyasalarda daha büyük dalgalanmalara yol açabilir.

ABD Enflasyon Verisi ve Beklentiler

Yatırımcıların bir diğer odağı ise ABD’den gelecek olan enflasyon verisi. Bu veri, doların değerini ve dolayısıyla altın, gümüş ve diğer yatırım araçlarının fiyatlarını doğrudan etkileyebilir. Eğer enflasyon beklentilerin üzerinde açıklanırsa, doların güçlenmesi muhtemeldir; bu durum, altın ve gümüş fiyatlarında kısa vadeli düşüşlere neden olabilir. Ancak enflasyon düşük açıklanırsa, FED’in faiz indirimi beklentileri artar ve bu da değerli metallerde yükselişe yol açabilir.

Altın ve Gümüş Fiyatları Ne Olacak?

Altın, son dönemde 2470 dolar seviyelerinde işlem görüyor ve teknik analizler, 2380-2480 dolar aralığını kritik bir eşik olarak işaret ediyor. Bu aralık, yatırımcılar için karar verme süreçlerinde önem taşıyor. Eğer altın fiyatları 2520 dolar seviyesini test ederse, bu durum FED’in faiz indirimlerini fiyatlamaya başladığını gösterir ve yatırımcıların pozisyonlarını buna göre ayarlamaları gerekebilir.

Gümüş tarafında ise 27.6 dolar seviyesinden düşüşler yaşanıyor. Altın-gümüş rasyosunun yüksek kalması, gümüşün altına kıyasla daha zayıf performans sergilediğini gösteriyor. Bu nedenle, gümüş yatırımı yapmak isteyenlerin, bu rasyodaki olası değişimleri yakından takip etmesi önemlidir.

Borsa ve Bitcoin Yatırımcısı Ne Yapmalı?

İslam Memiş duyurdu! Piyasalar diken üstünde! Altın ve gümüş fiyatları ne olacak? Borsa ve Bitcoin yatırımcısı ne yapmalı- Borsa İstanbul 100 endeksi, 9850-10200 puan aralığında işlem görmeye devam ederken, yatırımcıların kenarda beklemeyi sürdürmesi öneriliyor. Teknik olarak, 10200 puan seviyesinin üzerine çıkılmadığı sürece borsada yukarı yönlü bir hareket beklenmiyor. Bu durumda, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmesi ve risklerini minimize etmesi mantıklı bir strateji olabilir.

Bitcoin tarafında ise 59.000 dolar direncinin kritik olduğu belirtiliyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 64.000 dolara doğru bir yükseliş beklenebilir. Ancak, 54.000 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme riski de mevcut. Bu belirsizlik ortamında, kripto para yatırımcılarının temkinli olması ve belirlenen destek ve direnç seviyelerine göre hareket etmeleri gerekiyor.

Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

Jeopolitik risklerin artması ve ABD'den gelecek enflasyon verisi, altın fiyatlarını etkileyebilir. Eğer bu riskler ve belirsizlikler devam ederse, altın fiyatlarında yükseliş sürebilir.

Gümüş yatırımı şu anda mantıklı mı?

Altın-gümüş rasyosunun yüksek olması, gümüşün nispeten düşük performans göstermesine neden oluyor. Ancak, uzun vadede gümüşün değer kazanma potansiyeli bulunuyor.

Bitcoin yatırımcısı ne yapmalı?

Bitcoin 59.000 dolar seviyesinde kritik bir dirençle karşı karşıya. Bu seviyenin aşılması durumunda 64.000 dolara kadar bir yükseliş beklenebilir, ancak temkinli olmakta fayda var.

Borsada nasıl bir strateji izlemeliyim?

Borsa İstanbul'da 10200 puan seviyesinin üzerine çıkılmadığı sürece, yukarı yönlü bir hareket beklenmiyor. Yatırımcıların bu seviyeleri takip ederek pozisyon almaları önemlidir.

ABD enflasyon verisi neden bu kadar önemli?

ABD enflasyon verisi, doların değerini doğrudan etkileyen bir veri. Bu nedenle, yatırımcılar için dolar bazlı varlıkların fiyatlarında dalgalanmalara neden olabilir.

Jeopolitik riskler yatırımcıları nasıl etkiler?

Jeopolitik riskler, özellikle güvenli liman varlıklarına olan talebi artırır. Bu nedenle, bu tür dönemlerde altın ve gümüş gibi varlıklara yatırım yapmak yaygın bir strateji olabilir.

Kaynak: İslam Memiş / Youtube

Derleme: Gazeteoku.com