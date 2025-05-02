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İslam Memiş artık saatler kaldı dedi; Atın ve dolar sahipleri dikkat

İslam Memiş 2 Mayıs 2025 Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin altın, dolar ve Bitcoin piyasalarında yön değişimi yaratabileceğini belirtti.

İslam Memiş artık saatler kaldı dedi; Atın ve dolar sahipleri dikkat

Finansal piyasalarda bu hafta gözler, 2 Mayıs Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Haftanın genelinde yatay seyir öngören Memiş, cuma günü yaşanacak veri açıklamasının, altın, dolar, Bitcoin ve borsa üzerinde sert kırılmalar yaratabileceğini ifade etti. Özellikle kısa vadeli işlem yapanlar için bu haftanın dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti.


📊 Piyasalarda Beklenen Sessizlik, Cuma Günü Bozulabilir

İslam Memiş, haftaya genel olarak sakin bir başlangıç yapıldığını belirtti. Ancak piyasaların 2 Mayıs saat 15.30’da açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisiyle hareketleneceğini vurguladı. Bu veri, yalnızca ABD ekonomisinin durumu hakkında değil, aynı zamanda FED’in faiz kararlarına yönelik sinyaller vermesi bakımından da oldukça kritik.

“Veri açıklanana kadar yatay hareketler görebiliriz. Ardından ons altın ve Bitcoin gibi ürünlerde sert yön değişimleri olabilir.” – İslam Memiş

İslam Memiş artık saatler kaldı dedi; Atın ve dolar sahipleri dikkat

💱 Dolar/TL ve Borsa İstanbul: Hangi Seviyeler Takip Edilmeli?

Dolar kurunun 38,4 TL seviyelerinde dengelendiğini belirten Memiş, kısa vadede 39 TL’nin görülebileceğini söyledi. Ancak doları yatırım aracı olarak görenlere dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu:

“Dolar bir ödeme aracıdır. Uzun vadeli yatırım için uygun bir enstrüman değildir.”
Borsa İstanbul için ise 9000 puanın altına sarkma durumunda alım fırsatlarının oluşabileceğini dile getirdi. Mevcut düşüşü düzeltme olarak değerlendiren Memiş, endekste kısa vadeli toparlanma potansiyeline dikkat çekti.


🪙 Değerli Metallerde Sıkışma: Altın ve Gümüşte Ne Oluyor?

Memiş, özellikle ons altın ve gram altın tarafında sıkışmanın devam ettiğini belirtti. Yatırımcıların büyük beklentiler içine girmemesi gerektiğini vurgularken, şu seviyelere dikkat çekti:

Ons altın: 3300 – 3360 dolar bandında seyrediyor. Ancak 3090 – 3000 dolar altı senaryosu hâlâ masada.

Gram altın: 4110 – 4160 TL bandında işlem görüyor. Şu anda 4145 TL seviyelerinde.

Gram gümüş: 33,24 dolar seviyesinde seyrediyor. 2025 içinde 45 – 50 TL beklentisi sürüyor.

Bu seviyeler, kısa vadede dar bantta hareket edileceğine işaret etse de 2 Mayıs'taki verinin ardından volatilite artabilir.


🔮 Cuma Günü Ne Olacak?

2 Mayıs Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi, piyasalarda sadece fiyat değil, yön belirleyici olacak. Bu veri FED’in faiz politikalarında ne kadar “şahin” kalacağına dair ipuçları taşıyor. Yüksek veri, faiz artışı ihtimalini canlı tutar; bu da altın ve kripto paralarda geri çekilme anlamına gelebilir.

Öte yandan, düşük bir veri açıklanması durumunda, ons altın ve Bitcoin’de yukarı yönlü kırılmalar gündeme gelebilir.


🚫 Yasal Uyarı

Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Finansal kararlar almadan önce kişisel araştırmanızı yapmalı veya profesyonel danışmanlık almalısınız.

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