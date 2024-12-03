İslam Memiş altın fiyatı için rakam verdi; Altın alalım mı, bekleyelim mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasa beklentilerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte uzmanından altın piyasasına dair ipuçları ve bu hafta dikkat edilmesi gereken gelişmeler:

Altın Almak İsteyenler Yarınki Verilere Odaklanmalı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5 Aralık Salı günü Kasım ayı enflasyon oranlarını açıklayacak. Bunun yanında ABD'de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam Verisi ve FED Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar, altın fiyatlarına yön verecek kritik göstergeler arasında yer alıyor.

Memiş, piyasanın bu hafta geniş bant aralığında hareket etmesini beklediğini belirtti ve yatırımcıları dalgalanmalara karşı uyardı:

"Aşağı ya da yukarı yönlü büyük bir kırılım beklemiyorum. Ancak volatilite ve kararsızlık yüksek olacak. Bu sebeple acele kararlar vermek yerine, piyasaları dikkatle izlemek önemli."

Altın Fiyatlarında Ucuz Seviyeler Neresi?

İslam Memiş, ons altının 2.654 dolar seviyesinde haftayı kapattığını hatırlatarak, takip ettiği bant aralığını şu şekilde açıkladı:

"Altın fiyatlarında 2.580-2.680 dolar aralığı kritik. 2.600 dolar seviyesinin altını hâlâ ucuz buluyorum."

Bu Hafta Altın Fiyatları Ne Olacak?

Memiş'e göre altın piyasası, ABD verileri ve Powell'ın açıklamalarıyla volatil bir seyir izleyecek. Haftanın ikinci yarısında piyasalarda hareketlilik artabilir. Bu nedenle yatırımcıların, acele kararlar almak yerine sabırlı olması öneriliyor.

Yatırımcılar Ne Yapmalı?

Kısa vadeli al-sat yapmayı düşünenler, açıklanacak verileri yakından takip etmeli. Uzun vadeli yatırımcılar için ise 2.600 dolar altındaki seviyeler alım fırsatı sunabilir. Bu hafta piyasaların yönünü belirleyecek temel veriler ışığında, altın yatırımınızı planlarken sabırlı ve bilinçli hareket etmeyi unutmayın.

Not: Yatırım kararlarınızı alırken uzman görüşlerini dikkate almanın yanı sıra kendi finansal durumunuzu ve risk toleransınızı da değerlendirmelisiniz.

Kaynak: İslam Memiş Youtube - Gazeteoku