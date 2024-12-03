GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

İslam Memiş altın fiyatı için rakam verdi; Altın alalım mı, bekleyelim mi?

Aralık ayı, altın fiyatlarında beklenmedik bir düşüşle başladı. Ons altın %1 değer kaybederken gram altın piyasalarda 3030 TL seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar, "Altın almalı mı, beklemeli mi?" sorusunun cevabını arıyor. Bu kritik dönemde uzman görüşleri, karar verme sürecinde büyük önem taşıyor.

İslam Memiş altın fiyatı için rakam verdi; Altın alalım mı, bekleyelim mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasa beklentilerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte uzmanından altın piyasasına dair ipuçları ve bu hafta dikkat edilmesi gereken gelişmeler:

Altın Almak İsteyenler Yarınki Verilere Odaklanmalı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5 Aralık Salı günü Kasım ayı enflasyon oranlarını açıklayacak. Bunun yanında ABD'de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam Verisi ve FED Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar, altın fiyatlarına yön verecek kritik göstergeler arasında yer alıyor.

Memiş, piyasanın bu hafta geniş bant aralığında hareket etmesini beklediğini belirtti ve yatırımcıları dalgalanmalara karşı uyardı:

"Aşağı ya da yukarı yönlü büyük bir kırılım beklemiyorum. Ancak volatilite ve kararsızlık yüksek olacak. Bu sebeple acele kararlar vermek yerine, piyasaları dikkatle izlemek önemli."

Altın Fiyatlarında Ucuz Seviyeler Neresi?

İslam Memiş, ons altının 2.654 dolar seviyesinde haftayı kapattığını hatırlatarak, takip ettiği bant aralığını şu şekilde açıkladı:

"Altın fiyatlarında 2.580-2.680 dolar aralığı kritik. 2.600 dolar seviyesinin altını hâlâ ucuz buluyorum."

Bu Hafta Altın Fiyatları Ne Olacak?

Memiş'e göre altın piyasası, ABD verileri ve Powell'ın açıklamalarıyla volatil bir seyir izleyecek. Haftanın ikinci yarısında piyasalarda hareketlilik artabilir. Bu nedenle yatırımcıların, acele kararlar almak yerine sabırlı olması öneriliyor.

Yatırımcılar Ne Yapmalı?

Kısa vadeli al-sat yapmayı düşünenler, açıklanacak verileri yakından takip etmeli. Uzun vadeli yatırımcılar için ise 2.600 dolar altındaki seviyeler alım fırsatı sunabilir. Bu hafta piyasaların yönünü belirleyecek temel veriler ışığında, altın yatırımınızı planlarken sabırlı ve bilinçli hareket etmeyi unutmayın.

Not: Yatırım kararlarınızı alırken uzman görüşlerini dikkate almanın yanı sıra kendi finansal durumunuzu ve risk toleransınızı da değerlendirmelisiniz.

Kaynak: İslam Memiş Youtube - Gazeteoku

POPÜLER YAZILAR
Tülin Türkoğlu TÜLİN TÜRKOĞLU Halep muhalifler tarafından alınan bir ganimet mi? İnternethaber İsmail Saymaz İSMAİL SAYMAZ O imamın ifadesi: Aşkına karşılık bulamayınca iftira attı Halk TV Abdulkadir Selvi ABDULKADİR SELVİ ABD’nin Kobani planının perde arkası ve MGK’ya dikkat Hürriyet Gazetesi Fehmi Koru FEHMİ KORU Suriye’de tarih bir kez daha tekerrür ediyorsa… Karar Gazetesi Ahmet Hakan AHMET HAKAN Erdoğan’ın Suriye tutumu: Temkinli ve maceradan uzak Hürriyet Gazetesi İbrahim Karagül İBRAHİM KARAGÜL ‘Zinde Güçler”, Suriye’nin yeni sahipleri sahaya indi. ABD ülkeyi parçaladı, çıkmalı. İran Suriye’ye çöktü, çıkmalı. Son kapışma Fırat’ın doğusunda. Artık Türkiye koruyacak, muhalefet birleştirecek! Yeni Şafak Gazetesi Ali Karahasanoğlu ALİ KARAHASANOĞLU Kemalistlerin dansözlüğü beynimi uyuşturuyor, şaşıp kalıyorum Yeni Akit Gazetesi
ÇOK OKUNAN HABERLER
Transferin babası olur; Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Resmen açıklandı Transferin babası olur; Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Resmen açıklandı
Asla erimiyor ve şekerlenmiyor: Kabak tatlısı yapan ustaların gizli tarifi açığa çıktı Asla erimiyor ve şekerlenmiyor: Kabak tatlısı yapan ustaların gizli tarifi açığa çıktı
Harca harca bitmez; 5 Aralık A101 aktüel ekstra kataloğu mest etti! Columbia mont, Armani saat geldi Harca harca bitmez; 5 Aralık A101 aktüel ekstra kataloğu mest etti! Columbia mont, Armani saat geldi
B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat; Resmen yeni süreç başladı! B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat; Resmen yeni süreç başladı!
Yerden petrol fışkırıyor! Türkiye'de o şehrin geleceği parlak! Yerden petrol fışkırıyor! Türkiye'de o şehrin geleceği parlak!
1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu 1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu
SON HABERLER
1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu 1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu
Hemen başvurun; Carrefoursa 100.000 TL faizsiz market kredisi veriyor Hemen başvurun; Carrefoursa 100.000 TL faizsiz market kredisi veriyor
4 GÜNLÜK ÇILGIN İNDİRİM! Tarım Kredi daha ne yapsın! Çay, zeytin, bal, sucuk, kahve fiyatları dipte 4 GÜNLÜK ÇILGIN İNDİRİM! Tarım Kredi daha ne yapsın! Çay, zeytin, bal, sucuk, kahve fiyatları dipte
Zeka testi: Kedi, köpeklerin arasındaki civciv nerede? 701 kişiden 55'i buldu Zeka testi: Kedi, köpeklerin arasındaki civciv nerede? 701 kişiden 55'i buldu
2024 PTT memur alımı: Başvuru şartları ve son haber 2024 PTT memur alımı: Başvuru şartları ve son haber
Hama ve Şam arası kaç kilometre? Şam düştü mü? Hama ve Şam arası kaç kilometre? Şam düştü mü?
36 yıllık kahvehane sahibi lezzetli çayın sırrını açıkladı: Yıllarca yanlış demlemişiz meğer 36 yıllık kahvehane sahibi lezzetli çayın sırrını açıkladı: Yıllarca yanlış demlemişiz meğer
Onları kimse ağlatamaz; Doğuştan neşeli burçlar belli oldu Onları kimse ağlatamaz; Doğuştan neşeli burçlar belli oldu