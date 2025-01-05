İslam Memiş açık söyledi: Bunu yapan 2025 yılında turnayı gözünden vurur

Yatırımcılar için önemli tavsiyeler sundu. İşte Memiş’in değerlendirmeleri ve yatırım stratejilerine dair öneriler:

Bitcoin: Yatırımcılar İçin Dikkatli Olma Zamanı

İslam Memiş, Bitcoin’in şu anda 92.000-102.000 dolar aralığında hareket ettiğini ifade etti. Kripto para piyasasına yeni girecek yatırımcıları uyaran Memiş, özellikle altcoin yatırımlarından uzak durulmasını tavsiye etti.

Kritik Seviye Uyarısı: Bitcoin’in 100.000 doların üzerine çıktığı durumlarda alım yapılmaması gerektiğini belirten Memiş, bu seviyelerde risklerin arttığını vurguladı.

Yatırım Stratejisi: Yeni yatırımcıların daha temkinli bir şekilde hareket etmesi gerektiğini, yüksek volatilitenin büyük kayıplara neden olabileceğini söyledi.



Altın: Tarihi Zirveler Kapıda

Memiş, gram altın fiyatlarının şu anda 3.045 lira seviyesinde olduğunu ve geçen yıl aynı dönemde 2.000-2.050 lira aralığında seyrettiğini hatırlattı.

Yıllık Artış: Altın fiyatlarında yaklaşık 1.000 liralık yıllık bir artış yaşandığını vurgulayan Memiş, yıl sonuna kadar gram altının 4.000-4.500 lira seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

Yatırımcıya Çağrı: Altın yatırımcılarını bu yükselişi değerlendirmeye davet eden Memiş, fiyatların hızla artabileceği konusunda uyardı.





Gümüş: Uzun Vadeli Fırsatlar Sunuyor

Gümüş piyasasındaki son durum hakkında da değerlendirmelerde bulunan Memiş, gümüş fiyatlarının:

Ons bazında 29,27 dolar,

Gram bazında ise 33,30 lira seviyesinde olduğunu açıkladı.

2025 Beklentisi: Memiş, gümüş fiyatlarında hızlı bir artış beklediğini ifade etti ve mevcut düşüşlerin uzun vadeli yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğunu belirtti.





Dolar Endeksi: Kritik Seviyelere Hazırlık

Memiş, dolar endeksinin şu anda 108,68 seviyesinde olduğunu, ancak 2025 yılının ilk çeyreğinde dolar endeksinin 100 seviyesinin altını görebileceğini söyledi.

Gelişmeleri Takip Edin: Dolar yatırımcılarının bu süreçte dikkatli olması gerektiğini belirten Memiş, piyasalardaki değişkenlik nedeniyle gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

NOT: Yatırım yapmadan önce kendi risk toleransınızı ve finansal hedeflerinizi değerlendirmeyi unutmayın.

Derleme: Gazeteoku.com