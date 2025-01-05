GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

İslam Memiş açık söyledi: Bunu yapan 2025 yılında turnayı gözünden vurur

Ekonomi uzmanı İslam Memiş, piyasa analizlerinde Bitcoin, altın ve gümüş gibi yatırım araçlarına yönelik dikkat çeken öngörülerde bulundu.

İslam Memiş açık söyledi: Bunu yapan 2025 yılında turnayı gözünden vurur

Yatırımcılar için önemli tavsiyeler sundu. İşte Memiş’in değerlendirmeleri ve yatırım stratejilerine dair öneriler:

Bitcoin: Yatırımcılar İçin Dikkatli Olma Zamanı

İslam Memiş, Bitcoin’in şu anda 92.000-102.000 dolar aralığında hareket ettiğini ifade etti. Kripto para piyasasına yeni girecek yatırımcıları uyaran Memiş, özellikle altcoin yatırımlarından uzak durulmasını tavsiye etti.

Kritik Seviye Uyarısı: Bitcoin’in 100.000 doların üzerine çıktığı durumlarda alım yapılmaması gerektiğini belirten Memiş, bu seviyelerde risklerin arttığını vurguladı.

Yatırım Stratejisi: Yeni yatırımcıların daha temkinli bir şekilde hareket etmesi gerektiğini, yüksek volatilitenin büyük kayıplara neden olabileceğini söyledi.

Altın: Tarihi Zirveler Kapıda
Memiş, gram altın fiyatlarının şu anda 3.045 lira seviyesinde olduğunu ve geçen yıl aynı dönemde 2.000-2.050 lira aralığında seyrettiğini hatırlattı.

Yıllık Artış: Altın fiyatlarında yaklaşık 1.000 liralık yıllık bir artış yaşandığını vurgulayan Memiş, yıl sonuna kadar gram altının 4.000-4.500 lira seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

Yatırımcıya Çağrı: Altın yatırımcılarını bu yükselişi değerlendirmeye davet eden Memiş, fiyatların hızla artabileceği konusunda uyardı.

Gümüş: Uzun Vadeli Fırsatlar Sunuyor

Gümüş piyasasındaki son durum hakkında da değerlendirmelerde bulunan Memiş, gümüş fiyatlarının:

Ons bazında 29,27 dolar,

Gram bazında ise 33,30 lira seviyesinde olduğunu açıkladı.

2025 Beklentisi: Memiş, gümüş fiyatlarında hızlı bir artış beklediğini ifade etti ve mevcut düşüşlerin uzun vadeli yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğunu belirtti.

Dolar Endeksi: Kritik Seviyelere Hazırlık

Memiş, dolar endeksinin şu anda 108,68 seviyesinde olduğunu, ancak 2025 yılının ilk çeyreğinde dolar endeksinin 100 seviyesinin altını görebileceğini söyledi.

Gelişmeleri Takip Edin: Dolar yatırımcılarının bu süreçte dikkatli olması gerektiğini belirten Memiş, piyasalardaki değişkenlik nedeniyle gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

NOT: Yatırım yapmadan önce kendi risk toleransınızı ve finansal hedeflerinizi değerlendirmeyi unutmayın.

Derleme: Gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
Herkesin evinde var sakın atmayın; İçinden 14-18-24 ayar altın çıkıyor Herkesin evinde var sakın atmayın; İçinden 14-18-24 ayar altın çıkıyor
SGK'sı 1991-2011 arasında olan yaşadı; Erken emeklilik 2160 3600 günle geldi SGK'sı 1991-2011 arasında olan yaşadı; Erken emeklilik 2160 3600 günle geldi
İbn-i Sina seneler önce söylemiş; Sarımsağı böyle yiyin İbn-i Sina seneler önce söylemiş; Sarımsağı böyle yiyin
Başvurmayan alamaz: Maaşı 14 bin lirayı aşan emekliye ödeme var Başvurmayan alamaz: Maaşı 14 bin lirayı aşan emekliye ödeme var
A, B, C, D ve E sınıfı ehliyeti olan milyonlar dikkat; O koşul kalkıyor A, B, C, D ve E sınıfı ehliyeti olan milyonlar dikkat; O koşul kalkıyor
İslam Memiş açık söyledi: Bunu yapan 2025 yılında turnayı gözünden vurur İslam Memiş açık söyledi: Bunu yapan 2025 yılında turnayı gözünden vurur
SON HABERLER
Başvurmayan alamaz: Maaşı 14 bin lirayı aşan emekliye ödeme var Başvurmayan alamaz: Maaşı 14 bin lirayı aşan emekliye ödeme var
A101'e Toshiba, Philips, JVC TV geliyor; A101 9 Ocak aktüel kataloğu süper A101'e Toshiba, Philips, JVC TV geliyor; A101 9 Ocak aktüel kataloğu süper
Grip ve soğuk algınlığını anında def ediyor; Her markette var Grip ve soğuk algınlığını anında def ediyor; Her markette var
Meğer hep yanlışmış; Bulaşık makinesine çatal kaşık ve bıçakları böyle koymayın Meğer hep yanlışmış; Bulaşık makinesine çatal kaşık ve bıçakları böyle koymayın
İstanbul'a fena kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen net tarih verdi İstanbul'a fena kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen net tarih verdi
Elinde Bitcoin ve kripto parası olanlar 20 Ocak tarihine dikkat! Elinde Bitcoin ve kripto parası olanlar 20 Ocak tarihine dikkat!
WhatsApp'a elveda deyin; Hangi Android telefonlar artık desteklenmiyor? WhatsApp'a elveda deyin; Hangi Android telefonlar artık desteklenmiyor?
Türkiye'nin yanı başında bilinmeyen büyük zenginlik Türkiye'nin yanı başında bilinmeyen büyük zenginlik