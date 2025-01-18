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İŞKUR'dan günlük 1.083,00 TL cep harçlığı müjdesi

İşgücü Uyum Programı (İUP), işsizlerin işgücü piyasasına geçişini kolaylaştırmak için Türkiye İş Kurumu tarafından uygulanan, özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere iş gücünün geliştirilmesini amaçlayan bir programdır.

İŞKUR'dan günlük 1.083,00 TL cep harçlığı müjdesi

 Program, katılımcılara bilgi, beceri ve disiplin kazandırarak iş arama sürecinde daha donanımlı olmalarını sağlar.

İUP Katılım Şartları Nelerdir?

İUP’ye katılabilmek için belirli şartlar gereklidir. Aşağıdaki kriterleri sağlayan kişiler bu programdan faydalanabilir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

Başvuru tarihinden önceki bir yıl içerisinde herhangi bir işyerinde sigortalı çalışmamış olmak,

Aile gelirinin belirli bir düzeyin altında olması,

İUP kapsamında başka bir aktif işgücü hizmetinden yararlanmıyor olmak.
Bu şartlar, programın amacına uygun şekilde işgücüne dahil olacak kişilerin seçilmesini sağlar.

İUP Uygulama Alanları

İUP, çeşitli sektörlerde ve faaliyet alanlarında uygulama imkânı sunar. Bu faaliyetler arasında şunlar bulunmaktadır:

Engelli, yaşlı ve hasta bakım hizmetleri,

Çocuk bakım işlerine yönelik hizmetler,

Tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetleri,

Geri dönüşüm ve atık yönetimi,

Yeşil alanların korunması ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi,

Spor ve kültür faaliyetlerinin teşvik edilmesi.

Eğitim ve Destekler

İUP katılımcıları, iş gücüne katılım öncesi çeşitli eğitimler alır. Bu eğitimler arasında şunlar yer alır:

İş sağlığı ve güvenliği,
İş arama becerileri,
Motivasyon, stres yönetimi,
Finansal okuryazarlık,
İletişim ve kişiler arası ilişkiler gibi temel iş hayatı becerileri.

Ödemeler ve Sosyal Güvenlik Primleri

İUP katılımcılarına, programa katıldıkları günler için günlük cep harçlığı ödenir. 2025 yılı itibarıyla bu ödeme 1.083 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların sosyal güvenlik primleri, 5510 sayılı Kanun kapsamında %5,5 oranında ödenmektedir.

İUP’de Çalışma Koşulları

Katılımcılar, İUP sırasında başka bir işte sigortalı olarak çalışabilir. Ancak katılımcının sigortalı çalıştığı süre boyunca sosyal güvenlik prim borçları, İUP kapsamında ödenen primlerden ayrı tutulur.

Kaynak: Türkiye İş Kurumu, İUP Programı Yönergeleri

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