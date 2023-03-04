İŞKUR’dan gençlere tam teşvik! 10.797 TL ödeme yapılacak!

İş bulmakla ilgili problem yaşayan gençlerin önünü açan İŞKUR, özellikle de en çok sıkıntı yaşayan 18 yaş grubuna destek sağlıyor. İŞKUR gençlere sunulan imkanlarla meslek sahibi olmalarını ve harçlık kazanmalarını amaçlıyor. Başvuru yapan gençlere 10.797 TL’ye kadar ödeme yapılıyor. 15 yaş üzerindeki tüm gençler İŞKUR’un bu desteğinden yararlanabiliyor.



15 yaşından büyük olan gençlerin başvuru yapmasıyla birlikte hem cep harçlığı kazanmaları hem de aylık maaş gibi kazanç sağlayarak meslek öğrenmeleri mümkün oluyor.



İŞKUR meslek öğreterek ödeme yapıyor



İŞKUR’un sağladığı bu destek kapsamında 15 yaşından büyük olan tüm gençler hem meslek öğreniyor hem de meslek edindirme kursları sayesinde harçlık kazanıyor.



İŞKUR meslek edindirme kurslarına başvuran gençlere belirli miktarlarda ödeme de gerçekleştiriliyor. Meslek edindirme kursu kapsamına göre ödeme miktarlarında değişiklik oluyor. Hem harçlık kazanıp hem de meslek öğrenmek isteyenler hemen İŞKUR meslek edindirme programlarına başvuru yapabilir. Eğitime katılım sağlayarak ödemelerden faydalanılıyor.



İŞKUR meslek edindirme kursu başvuru şartları nedir?



İŞKUR meslek edindirme kursuna başvuru yapan gençlerin öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Ayrıca 15 yaşına gelmiş olmak şartı da bulunmaktadır.



15 yaşına gelen gençlere ek olarak 65 yaşına kadar olan yetişkinlerin de bu programdan yararlanabilmesi mümkündür. Yapılan aylık gelir testinden geçen kişilerin İŞKUR bölgesinde ikamet ediyor olması gerekmektedir.



Başvuru yapacak kişilerin bu şartları yerine getirmesi durumunda kurslara 5 gün düzenli olarak katılmaları gerekmektedir. Böylelikle katılımcılara kişilere göre belirlenen miktarlarda günlük ödemeler verilmektedir. İşte İŞKUR meslek edindirme kursu ödeme detayları...



İŞKUR meslek edindirme kursları ne kadar ödeme yapıyor?



Öncelikle iş arama konumundaki kişilere günlük olarak 327,18 TL ödeme yapılmaktadır. Eğer öğrenciyseniz bu ödeme miktarı günlük 245,38 TL’dir.



Geleceğin meslekleri kapsamında olan meslekler içinse programa katılan kişilere 359,90 TL ödeme yapılmaktadır. Buna ek olarak GSS (Genel Sağlık Sigortası) ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri de kurum tarafından kurs süresi boyunca karşılanmaktadır.



Başvuru linki ise şöyle: https://esube.iskur.gov.tr/kurs/kursonair.aspx?ProgramTur=3