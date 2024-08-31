İŞKUR düğmeye bastı! İşsizlerin hesabına her gün 566 TL yatıracak... Bakanlık açıkladı

Devlette herhangi bir görev almayanlar adına "haftada 3 gün iş" ve "harçlık ödemeli" yeni bir İşgücü Uyum Programı başlatılıyor. Bu program çerçevesinde, işsiz kişilere kamu kurumlarında ilk 30 gün süresince çocuk bakımı ve ağaçlandırma gibi alanlarda eğitimler verilecek. Akabinde, haftada 3 gün bu kişilere, edindikleri bilgiler doğrultusunda kamu kurumlarında iş olanağı tanınacak. En fazla 10 ay devam edecek olan program süresince, katılımcılara İşsizlik Sigortası Fonu'ndan cep harçlığı verilecek. Söz konusu programın gayesi, iş hayatının dışında kalan bireyleri çalışma disipliniyle tanıştırarak istihdam dünyasına kazandırmak.

Resmi Gazete'de yayımlanan İşgücü Uyum Programı yönetmeliği kapsamında, söz konusu projenin ana gayesi, çalışma yaşamına dahil olmayan kişilerin iş dünyasında talep edilen bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak olarak tespit edildi. İlgili kurslar, kamu kurumlarının Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) sunacağı talepler doğrultusunda devreye alınacak. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, eğitim konuları arasında engelli, yaşlı ve hasta bakımı, çocuk bakım işleri, tarım ve hayvancılık, ağaçlandırma, kamusal alanların temizliği ve bakımı, geri dönüşüm ve atık imha faaliyetleri, park ve yeşil alanların korunması, biyolojik çeşitlilik ve doğal yaşam alanlarının restorasyonu, spor ve kültürel etkinliklerin desteklenmesi gibi farklı alanlar bulunacak.

HAFTA İÇİ HER GÜN VAR

Kurumlar, kendi sigortalı çalışanının yüzde 30'una kadar kontenjan talep edebilecek. Söz konusu programın ilk 30 gününde haftalık 37,5 saat, yani, haftada 5 gün süresince meslek kazandırma ve bireysel gelişim noktalarında eğitim verilecek. Eğitimin bitmesinin ardından bu kişiler haftanın 3 günü, totalde 22,5 saat kamu kurumlarında istihdam edilecek. İlgili projenin son 14 gününde de iş arama eğitimleri verilecek. İşgücü uyum programının süresi en fazla 10 ay olarak yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gerçekleştirdiğiçalışmalar neticesinde hazırlanan programdan ilgili kişilerinfaydalanma süresinin 140 fiili gün olacağı öngörülüyor.