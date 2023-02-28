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İŞKUR bünyesinde evden 4 saat iş yaparak 5000 TL kazanın!

İŞKUR 5000 TL maaş veriyor. Ev hanımları yalnızca evlerinde 4 saat çalışarak kazanıyor! İşte İŞKUR ev hanımları 4 saat çalışma ile 5.000 TL maaşın detayları...

İŞKUR bünyesinde evden 4 saat iş yaparak 5000 TL kazanın!

Evden 4 saat çalışarak ev hanımları da artık maaş alabilecek. 5000 TL maaş ev hanımlarına bağlanacak. 5.OOO TL ev hanımlarına maaş bağlanması için tek bir şart var. Bu şartı sağlayan ev hanımları aylık 5000 TL maaş alacak. İşte ev hanımlarına maaş detayları... 


Çalışmayan kadınlara İŞKUR maaş bağlayacak 


Ev hanımları sigortalı bir işte çalışmıyor olsa da ihtiyaçların giderilmesi için birçok iş yapmaktadır. İŞKUR bünyesinde yapacakları işi de bunları yapmaya devam ederken yapabilecekler. İŞKUR kadınlara bu noktada sigorta ve maaş konusunda problem yaşamayacaklarını açıkladı. Sunulan şartlara uyan ev hanımları hemen başlayabilecekler. 


Ev hanımları başvurularını yaptıkları zaman 5.000 TL hesaplarına yatmaya başlayacak. İŞKUR ev hanımlarına maaş bağlarken evden para kazanma hedefi olan, çalışmayan tüm kadınlara bu imkanı sunuyor. İŞKUR bünyesinde ev hanımlarına sunulan çeşitli ek iş fırsatları oldukça ilgi çekti. Henüz başvurular başlamadı. 


İŞKUR ev hanımlarına maaş başvurusu  


İŞKUR bünyesinde başlayacak bu proje için henüz başvuru tarihi verilmedi. Evden çalışarak para kazanmak isteyen ev hanımları başvuru tarihi için takipte olmalı İŞKUR bu projenin tarihini duyurmadan önce düzenlenecek olan meslek edindirme kursları da başvuruları sürdürüyor. 


İŞKUR evde ek iş yapmak isteyen ev hanımlarına projeyi en kısa zamanda başlatacak. Bunun için İŞKUR resmi internet adresinden açıklamayı takip edebilirsiniz. Şartlar ve tarihler açıklandığı zaman hızlı şekilde başvurabilirsiniz. İŞKUR kaydınız yoksa şimdiden oluşturmak önemlidir.  

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