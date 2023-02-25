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İşiniz yok diye üzülmeyin! Hemen başvurun, nakit paranızı alın! Borcunuz kalmasın!

Çalışmayan vatandaşlara ödeme yapılacak! İşi olmayan kişiler hemen başvurarak nakit ihtiyacını giderebilir! Borçlarınızı ödemek istiyorsanız anında nakit paranız hesapta. İşte detaylar...

İşiniz yok diye üzülmeyin! Hemen başvurun, nakit paranızı alın! Borcunuz kalmasın!

Herhangi bir işte çalışmayan vatandaşlar için kredi almak güçleşebiliyor. Ancak işsiz olan vatandaşlar için de kredi veren bankalar bulunuyor. Çalışmayanlara uygun kredi veren bankalardan faydalanarak acil nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. 


Kredi alırken kredi notu oldukça önemli bir noktadır. Bu aslında çalışma durumuyla da biraz bağımsızdır. Kredi notunun yüksek olması ya da düşüklüğüne göre kredi alınabilmektedir. Daha önce kredi kullanmış birçok vatandaş kolayca kredi alabilmektedir. Riskli gruba dahi kredi verebilen bankalar bulunmaktadır. Düzenli ödemeler mevcut durumda çalışmayan vatandaşların da kredi alabilmesini sağlamaktadır.  


İhtiyaç kredisi başvurusu şartları 


Kredi notu çok önemli bir faktör olduğu için çalışmayan kişilere de kredi notuna göre ödemeler gerçekleştirilebilmektedir. Eğer daha önce kredi ya da kredi kartı kullanmış ve ödemelerinizi yapmış iseniz başvurmaktan çekinmeyin ve anında kredinizi alın.  


Çalışmayan kişilere ihtiyaç kredisi 


Türkiye’de birçok banka müşterilerine kredi vermektedir. Hali hazırda işi olmayan, daha öncesinde müşterisi olan kişilere kredi verebilmektedirler. Eğer kendi bankanızdan kredi almakta güçlük yaşıyorsanız ve riskli kredi notuna sahipseniz bu bankalara başvurun.  


Garanti BBVA, İş Bankası, Vakıfbank, Akbank ve Halkbank genellikle müşterilerine kolaylık sağlamaktadır. Bunların dışında bazı bankalar ilk kez müşterileri olan kişilere nakit avans, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi kampanyaları yapmaktadır. 

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