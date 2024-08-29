İşçilere 35.900 TL'lik ek ikramiye! Eylül'de verilecek

Bankalar son yıllarda emekli ve Memurlara verdikleri ikramiye ödemelerinin yanı sıra işçilere de ikramiye vermeye başladı. Özellikle Belediye çalışanları ikramiye alan kesim olarak öne çıkıyor. Bankalarda promosyon kampanyaları her geçen gün artmaya devam ediyor. Peki işçilere ikramiye ödemesi ne zaman yatacak?

Bankaların sunduğu Maaş promosyonu fırsatları son dönemlerde emekli ve memurun olduğu kadar işçilerin de gündeminde. Yapılan son zamların ardından maaş promosyonlarında da önemli artışlar var. Özellikle belediye işçileri için verilen promosyonlar 40.000 TL'ye kadar dayanmış durumda. Bugün de yeni bir haber geldi. Yeni promosyon sözleşmesi imzalandı. İşçilere 35.900 TL'lik promosyon verilecek. İşte yeni Maaş promosyonu kampanyasının detayları…

YENİ PROMOSYON 35.900 TL OLDU

Bankaların sunduğu promosyon fırsatları son dönemlerde birçok vatandaş için ek gelir haline dönüşmüş durumda. Emekli ve memura verilen promosyonların yanı sıra belediye işçileri içinde özel fırsatlar sunuluyor. Birçok belediye çalışanlarının haklarını korumak amacıyla ihale süreçleri başlatıyor ve böylelikle çalışanların maaşlarını alacağı bankalar belirleniyor. Belediyeler genellikle en yüksek promosyon veren bankayı tercih ediyor. Şu anda belediye işçileri için verilen promosyon miktarları 35.900 TL'ye kadar yükseldi.

EMEKLİLERİN YANI SIRA İŞÇİLERE DE ÖDEME

Banka promosyonlarının genellikle emeklilere yönelik olduğu yönünde bir inanış var. Ancak bankalar artık Kamu Kurum ve kuruluşlarında çalışanların yanı sıra kamu iştiraklerinde çalışan personellere, belediye işçilerine de Maaş promosyonu veriyor. Promosyon tutarları emekliler için SGK tarafından belirlenirken belediye işçileri için ise ihale usulü belirleniyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi en yüksek promosyonu teklif eden bankaya ihale veriliyor ve işçilerin maaşları bu bankaya taşınıyor.

YENİ ANLAŞMA SAĞLANDI

Yeni bir promosyon anlaşması Adana Yüreğir Belediyesi iştiraki olan imar A.Ş çalışanları için imzalandı. Bir banka ile masaya oturan şirket, 35.900 TL'lik promosyon sözleşmesine imza attı. Böylece belediye işçileri için verilen promosyon güncellenmiş oldu. Banka, belediye işçileri için bu promosyon ödemesini tek seferde yapacak ve maaşa ek olarak hesaba yatacak. Belediye işçilerine ödenecek olan promosyonun Eylül ayı sonuna kadar tamamlanacağı öğrenildi.