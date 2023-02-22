İş sahibi olurken günde 290 TL destek ödemesi alın!

Vatandaşlara destek ödemeleri devlet tarafından birçok farklı şekilde sunuluyor. Devletin vatandaşlara yaptığı ödemeler hızlı tükenirken, devlet yoğun başvurular için tekrar güncelledi. Vatandaşların çalışmasının ise bunun güncellenmesinin yolu olduğunu söyledi. Türkiye ekonomisine vatandaşlarında destek vermesi için çalışmanın devam etmesi gerektiği devlet tarafından biliniyor.



Ekonomik sıkıntıların daha kötü hale gelmemesi ve toparlanabilmesi için destek ödemeleri sağlanıyor. İŞKUR üzerinden sağlanan destekte vatandaşlara devlet 8 bin 700 TL ödeme verecek. Fakat ödemeler verilirken aynı zamanda meslek de iyice öğrenilmiş oluyor. Vatandaşlar bu sayede hem meslek öğreniyor hem de ödeme alıyorlar. Böylelikle vatandaşlara öğrendikleri meslek için de istihdam sağlanacak. Bu sebeple İŞKUR’un sağlayacağı derslere devamlı katılım çok önemlidir.



Yaş sınırı 15



İŞKUR üzerinden hem iş sahibi yapacak hem de günlük ödeme alınabilecek olan bu kursun bitiminden sonra daimi olarak mesleklere devam edilebilecek. Ülke ekonomisine de katkıda bulunacak bu destek için devlet geri ödeme istemeyecek. Ülke ekonomisine katkısı olan bu proje kapsamında faydalanabilecek vatandaşlar 15 ila 55 yaş arasında olabilecek. 18 yaş sınırı 15’e düşürülürken, üst yaş sınırı ise 55. Ancak emekli vatandaşlar bu devlet destekli kurstan faydalanamamaktadır.