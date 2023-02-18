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İş sahibi olmak ve devlet desteğinden yararlanmak isteyenler koşsun! Kaçırılmayacak fırsat geldi!

İş sahibi olmak ve devlet desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşların fırsat ayağına geldi! İŞKUR ortaklığı ile bir çalışma başlatıldı! Hem iş hem para fırsatı kapınızda. İşte bütün detaylar...

İş sahibi olmak ve devlet desteğinden yararlanmak isteyenler koşsun! Kaçırılmayacak fırsat geldi!

Devlet ve İŞKUR ortaklığı ile hazırlanan proje kapsamında daha önce meslek edindirme kurslarına büyük bir ilgi olmuştu. Tekrar harekete geçildi ve hem devlet desteğinin sağlanacağı hem meslek öğrenen vatandaşların faydalanabileceği bir çalışmaya başlandı.  


Birtakım meslekler için kursların tekrar aktif hale getirilmesi ve meslek bilen vatandaşlar için ise staj uygulaması yapılması planlandı. Staj programı kapsamında ise meslek edindirme sürecindeki süre baz alınacak. Bu sebeple daha fazla devlet desteğinden ziyade vatandaşlar kademeli olarak iş sahibi olma avantajına sahip olacaklar. Gerçekleştirilecek başvurularda talep yoğunluğuna bağlı olarak seçeneklerin çoğaltılması da düşünülmektedir. Devlet desteğine ve eğitimlere başvuruda bulunmak isteyen kişilerin ise İŞKUR’a üye olması gerekmektedir.  


İŞKUR üye ol, üyeliği aktif hale getir


Devlet daha önceki dönemlerde yaş sınırı olarak 18’i belirlemişti, şimdi ise 15 yaş olarak belirlendi ve üst yaş sınırı belirlenmedi. Hala 55 yaşından büyük olan vatandaşlar da bu eğitimlere rahatlıkla başvuruda bulunabilecektir. Vatandaşların İŞKUR üyelikleri yoksa olması ve mevcut üyeliklerinin aktifliğini kontrol etmesi gerekmektedir.  


İŞKUR’a ilk kez üye olacak vatandaşlar İŞKUR resmi internet adresi üzerinden online olarak veya İŞKUR merkezlerine giderek üyeliklerini yapabilmektedir. Kurumun resmi internet adresine girdiğiniz zaman “Üye ol” kısmına gelmeniz yeterli. Ardından açılan sayfalar zaten sizi yönlendirmektedir. Kaydınızı kısa sürede tamamlayabilirsiniz. Sitede uzun süredir herhangi bir işlem yapmayan vatandaşların da üyeliklerinin askıya alınıp alınmadığını kontrol etmesi gerekmektedir. Bunun için ise internet adresi üzerinden aktif hale getirmektir. Sonrasında İŞKUR merkezleri ile görüşerek bu programlardan yararlanabilirsiniz. 

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