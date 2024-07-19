İş Bankası'ndan Yaz Tatiline Özel Kampanya: 7.500 TL'ye Kadar Para İadesi Fırsatı!

İş Bankası, Temmuz ayında düzenlediği yeni kampanya ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsamında, belirli şartları karşılayan müşterilere 7.500 TL’ye kadar para iadesi yapılacak. Bu yaz tatilinde ETS kapsamında seçilen otellerde yapacağınız konaklamalarda büyük avantajlar elde edebilirsiniz. İşte kampanyanın tüm detayları ve katılım koşulları…

Kampanya Koşulları ve Son Başvuru Tarihi

Kampanya Süresi: 1 Temmuz – 31 Temmuz 2024

Son Başvuru Tarihi: 31 Temmuz 2024

Kampanya Kapsamı

Konaklama: Kampanya, ETS kapsamında seçilen otellerde yapılacak konaklamaları kapsar.

Harcama Tutarları ve İade Miktarları:

35.000 TL – 49.999 TL arasında peşin, 3 ya da 6 taksitli harcama sonunda 2.500 TL MaxiPuan

50.000 TL – 99.999 TL arasında peşin, 3 ya da 6 taksitli harcama sonunda 5.000 TL MaxiPuan

100.000 TL ve üzerinde peşin, 3 ya da 6 taksitli harcama sonunda 7.500 TL MaxiPuan

Kampanyadan Yararlanma Şartları

Kampanyaya katılım için İşCep üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. İşCep uygulamasında "Hemen Katıl" butonuna tıklamanız yeterlidir.

Kampanya kapsamında yapılan harcamaların ATM veya Maximum Kart ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

1 Temmuz – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak harcamalar kampanyaya dahildir.

MaxiPuan Kullanımı

Kazanılan MaxiPuan’lar, 22 Ağustos tarihinde kullanılan son uygun karttan tahsil edilecek ve 30 Eylül tarihine kadar kullanılabilecektir. Kullanılmayan MaxiPuan’lar, 1 Ekim tarihinde geri alınacaktır.

Detaylı Bilgiler ve Ek Şartlar

MaxiPuan yükleme tarihinde İş Bankası kartınızın açık ve kullanıma hazır olması gerekmektedir. Kampanya kapsamında ek kart ödemelerinizden de MaxiPuan toplanabilecektir. Ek kart promosyonundan faydalanılması durumunda, avantaj ek kartın bağlı olduğu ana karta yüklenecektir. Ek kart sahipleri ve ek kartın bağlı olduğu asıl kartı olan müşteriler, kampanyadan ayrıca yararlanamayacaktır.

Kampanyaya katılım için İşCep üzerinden “Hemen Katıl” butonuna tıklanması gerekmektedir. Promosyon kapsamında kullanılan son kredi kartı maksimum özellikli kredi kartı ise MaxiPuan olarak yüklenecektir.

İş Bankası'nın Temmuz ayında düzenlediği bu kampanya ile 7.500 TL’ye kadar para iadesi fırsatını kaçırmayın! ETS otellerinde yapacağınız konaklamalarda büyük avantajlar elde edebilir ve harcamalarınızdan geri dönüş sağlayabilirsiniz. Kampanyaya katılım ve detaylı bilgi için İşCep uygulamasını ziyaret edin ve hemen başvurun.