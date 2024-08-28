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İş Bankası'ndan kritik açıklama; Sadece 3 gün süresi kaldı!

İş Bankası, 100. yıl dönümüne özel yeni kampanyalarla müşterilerinin karşısına çıkıyor. Bu çerçevede herkesin çok seveceği faizsiz nakit avans kampanyası ön plana çıkıyor. Son tarih belli oldu. İşte tüm detaylar şimdi sizlerle.

İş Bankası'ndan kritik açıklama; Sadece 3 gün süresi kaldı!

Türkiye İş Bankası, bünyesine yeni katılacak müşterilerine özel paylaştığı faizsiz nakit avans kampanyası için son 3 gün kaldı. 1 Eylül'de bu kampanyayı bulamayacaksınız çünkü son tarih 31 Ağustos olarak belirlendi. Bu çerçevede yeni müşterilere 300 TL ile 25.000 TL arasında faizsiz nakit avans sunulacak ve yalnızca mobil internet bankacılığı üzerinden kullanılabilecek.

Mobil uygulamanın ortaya koyduğu “Müşteri Olmak İstiyorum” özelliği, banka evreninde şimdiden dikkat çeken bir kampanyayı ortaya koyuyor. Söz konusu özelliği kullanarak 1 Ağustos - 31 Ağustos 2024 tarihleri içerisinde yeni müşteriler 25.000 TL’ye varan faizsiz taksitli nakit avans avantajından yararlanabilecek. Bu teklif, birçok kişinin dikkatini çekmeye şimdiden aday.

FAİZSİZ AVANS DETAYLARI

Bu kampanya çerçevesinde, faizsiz taksitli nakit avans imkanı yalnızca 2-3 ay vadeler için sunulmaktadır. Yararlanmak isteyenler, avans tutarını 300 TL ile 25.000 TL arasında belirleyebilirler. Bu fırsattan, İşCep ve Maximum Mobil uygulamaları aracılığıyla yararlanılabilir ve müşteri limitinin yüzde 25'ine kadar, aylık en fazla 25.000 TL ile sınırlıdır.

SINIRLARI ZORLAYAN FIRSATLAR

Kampanyadan yararlanmak isteyenler için bazı sınırlamalar bulunmaktadır. Faizsiz nakit avans, bir müşteri tarafından en fazla iki kez ve toplamda 25.000 TL'ye kadar kullanılabilir. 2-3 ay vadeleri dışında tercih edilen vadelerde ve 25.000 TL'yi aşan tutarlarda geçerli faiz oranları uygulanacaktır.

KATILIM ŞARTLARI BELLİ OLDU

Halktv.com.tr'de paylaşılan habere göre, kampanya, 1 Ağustos 2024 ile 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında İş Bankası müşterisi olanlar için geçerli. Müşteri olma süreci tamamlandığında, kampanya hakları ilk iş günü başlatılacak ve bu haklar en geç iki iş günü içinde tanımlanacak. Kampanya 30 Eylül 2024 tarihinde sona erecek ve her müşteri sadece bir kez bu fırsattan faydalanabilecek.

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