GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

İş Bankası'ndan EYT’liye büyük destek! Tek kalemde 10 bin TL net ödeme

EYT emeklilerine nefes kesen kampanya İş Bankası'ndan geldi. Başvuru yapan EYT'liye net 10.000 TL geri ödemesiz maaşı ek nakit verilecek.

İş Bankası'ndan EYT’liye büyük destek! Tek kalemde 10 bin TL net ödeme

TBMM’den geçen ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkını elde etti. EYT ile emeklilik başvuruları Geçtiğimiz günlerde başladı. alınan Yeni kararlar doğrultusunda bankalarda elini taşın altına koyuyor ve nisan ayı emekli promosyon ücretlerini güncelliyor. Türkiye İş Bankası bu konuda en somut adım atan bankalardan biri oldu. EYT ile emekli olanlara Türkiye İş Bankası'ndan rekor promosyon fırsatı geldi. EYT'linin ayağını yerden kesecek promosyon teklifi sunan Türkiye İş Bankası 10.000 TL net ödemeye ek Bonus fırsatları da sunuyor.

EYT yasası ile emekli olanlar yavaş yavaş maaş için gün saymaya başladı. Mart ayında dilekçeleri yetişen EYT'liler nisan ayında ilk maaşlarını alma heyecanı yaşayacak. bir yandan ilk maaş heyecanı yaşayacak olan EYT'liye bir yandan da bankaların önemli promosyon teklifleri gelmeye başladı. Türkiye İş Bankası da emekli promosyon ücretleri konusunda nisan ayında somut adım atan bankalar arasında yer alıyor. Türkiye İş Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre nisan ayı promosyon ücretlerine zam geldi. Özellikle EYT'liler bu haber sonrası sevinçten havalara uçacak. Çünkü İş Bankası EYT'liye 10.000 TL Ödeme yapacak.

TÜRKİYE İŞ BANKASI'NDAN EMEKLİYE PROMOSYON DOPİNGİ

EYT'lilerin emeklilik hakkını elde etmesiyle birlikte bankalarda promosyon rekabetine hız verdi. Türkiye İş Bankası zaten Mevcut durumda da en yüksek promosyon ücreti veren bankalar arasında yer alırken EYT yasası sonrası rakamlar güncellendi. İş Bankası'ndan yapılan son dakika duyurusuna göre hem EYT'li hem de eski emeklilerin faydalanacağı yeni promosyon ücretleri 10.000 TL'ye kadar yükseldi. net 10.000 TL promosyon fırsatı sunan İş Bankası aynı zamanda yeni müşterisi olacaklara ek ödemelerle birlikte toplamda 15.000 TL'ye Varan promosyon fırsatı sağlıyor.

TÜM EMEKLİLER MAAŞ SÖZLEŞMESİ KARŞILIĞINDA ALIYOR

Türkiye İş Bankası'nın promosyon fırsatı tüm emeklileri kapsıyor. maaşını 3 yıllığına İş Bankası'na taşıyan ve taahhüt sözleşmesini imzalayan tüm emekliler net 10.000 TL promosyon alma hakkını elde ederken ek sözleşmelerle birlikte bu ödeme 15.000 TL'ye kadar yükseliyor. Emeklinin ayağını yerden kesecek kampanyaları ile dikkat çeken İş Bankası aynı zamanda emekliye özel düşük faizli kredi, faizsiz nakit avans, ücretsiz havale ve EFT de dahil olmak üzere birçok fırsat sunuyor.

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'li kişilerin İş Bankası'ndan promosyon alması için yapması gereken tek şey maaş taşıma işlemleri için banka şubelerine uğramak. sadece dakikalar içinde tamamlanan işlemlerin ardından emekli promosyon ücreti hesabınıza geçiyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Asgari ücret 5 hane oluyor! İnce seçim ayar yapıldı, seçim zammı kulislerden sızdı Asgari ücret 5 hane oluyor! İnce seçim ayar yapıldı, seçim zammı kulislerden sızdı
18 yaş üstü herkese 12 ay boyunca 15 bin TL devlet yardımı 18 yaş üstü herkese 12 ay boyunca 15 bin TL devlet yardımı
Emeklilere zam bombardımanı sürüyor! Bu defa bankalar peş peşe duyurdu: 20-25 bin TL'ye çıkıyor Emeklilere zam bombardımanı sürüyor! Bu defa bankalar peş peşe duyurdu: 20-25 bin TL'ye çıkıyor
Zam bekleyen asgari ücretliye aylık 1250 TL devlet yardımı müjdesi Zam bekleyen asgari ücretliye aylık 1250 TL devlet yardımı müjdesi
Cumhurbaşkanı resmen duyurdu! Yeni asgari ücret sevinçten hoplatacak Cumhurbaşkanı resmen duyurdu! Yeni asgari ücret sevinçten hoplatacak
Emekli ve asgari ücretliye 1.250 Lira yardım parası başladı! TC kimlikle giden PTT'den tıkır tıkır alacak Emekli ve asgari ücretliye 1.250 Lira yardım parası başladı! TC kimlikle giden PTT'den tıkır tıkır alacak
SON HABERLER
İş Bankası'ndan EYT’liye büyük destek! Tek kalemde 10 bin TL net ödeme İş Bankası'ndan EYT’liye büyük destek! Tek kalemde 10 bin TL net ödeme
En düşük emekli maaşı 10 bin TL oluyor! Tüm emeklilere son dakika müjdesi En düşük emekli maaşı 10 bin TL oluyor! Tüm emeklilere son dakika müjdesi
Mehmet Barlas: Yapay zekâ, yapay siyaset Mehmet Barlas: Yapay zekâ, yapay siyaset
Akif Beki: HDP'den kimler oy istemedi ki! Akif Beki: HDP'den kimler oy istemedi ki!
Hande Fırat: MHP’nin seçim kararı ve nedenleri Hande Fırat: MHP’nin seçim kararı ve nedenleri
Engin Ardıç: Dağ nerede, fare nasıl? Engin Ardıç: Dağ nerede, fare nasıl?
Migros’ta zeytinyağı, sucuk, pirinç indirimi başladı! Yüzde 60 indirim fırsatı başladı Migros’ta zeytinyağı, sucuk, pirinç indirimi başladı! Yüzde 60 indirim fırsatı başladı
EYT’den ikramiye gibi ödeme! 18 bin TL ödeme yatacak! EYT’den ikramiye gibi ödeme! 18 bin TL ödeme yatacak!