İş Bankası'ndan EYT’liye büyük destek! Tek kalemde 10 bin TL net ödeme

TBMM’den geçen ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkını elde etti. EYT ile emeklilik başvuruları Geçtiğimiz günlerde başladı. alınan Yeni kararlar doğrultusunda bankalarda elini taşın altına koyuyor ve nisan ayı emekli promosyon ücretlerini güncelliyor. Türkiye İş Bankası bu konuda en somut adım atan bankalardan biri oldu. EYT ile emekli olanlara Türkiye İş Bankası'ndan rekor promosyon fırsatı geldi. EYT'linin ayağını yerden kesecek promosyon teklifi sunan Türkiye İş Bankası 10.000 TL net ödemeye ek Bonus fırsatları da sunuyor.

EYT yasası ile emekli olanlar yavaş yavaş maaş için gün saymaya başladı. Mart ayında dilekçeleri yetişen EYT'liler nisan ayında ilk maaşlarını alma heyecanı yaşayacak. bir yandan ilk maaş heyecanı yaşayacak olan EYT'liye bir yandan da bankaların önemli promosyon teklifleri gelmeye başladı. Türkiye İş Bankası da emekli promosyon ücretleri konusunda nisan ayında somut adım atan bankalar arasında yer alıyor. Türkiye İş Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre nisan ayı promosyon ücretlerine zam geldi. Özellikle EYT'liler bu haber sonrası sevinçten havalara uçacak. Çünkü İş Bankası EYT'liye 10.000 TL Ödeme yapacak.

TÜRKİYE İŞ BANKASI'NDAN EMEKLİYE PROMOSYON DOPİNGİ

EYT'lilerin emeklilik hakkını elde etmesiyle birlikte bankalarda promosyon rekabetine hız verdi. Türkiye İş Bankası zaten Mevcut durumda da en yüksek promosyon ücreti veren bankalar arasında yer alırken EYT yasası sonrası rakamlar güncellendi. İş Bankası'ndan yapılan son dakika duyurusuna göre hem EYT'li hem de eski emeklilerin faydalanacağı yeni promosyon ücretleri 10.000 TL'ye kadar yükseldi. net 10.000 TL promosyon fırsatı sunan İş Bankası aynı zamanda yeni müşterisi olacaklara ek ödemelerle birlikte toplamda 15.000 TL'ye Varan promosyon fırsatı sağlıyor.

TÜM EMEKLİLER MAAŞ SÖZLEŞMESİ KARŞILIĞINDA ALIYOR

Türkiye İş Bankası'nın promosyon fırsatı tüm emeklileri kapsıyor. maaşını 3 yıllığına İş Bankası'na taşıyan ve taahhüt sözleşmesini imzalayan tüm emekliler net 10.000 TL promosyon alma hakkını elde ederken ek sözleşmelerle birlikte bu ödeme 15.000 TL'ye kadar yükseliyor. Emeklinin ayağını yerden kesecek kampanyaları ile dikkat çeken İş Bankası aynı zamanda emekliye özel düşük faizli kredi, faizsiz nakit avans, ücretsiz havale ve EFT de dahil olmak üzere birçok fırsat sunuyor.

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'li kişilerin İş Bankası'ndan promosyon alması için yapması gereken tek şey maaş taşıma işlemleri için banka şubelerine uğramak. sadece dakikalar içinde tamamlanan işlemlerin ardından emekli promosyon ücreti hesabınıza geçiyor.