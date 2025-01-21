İş Bankası’ndan emeklilere büyük promosyon; Ocak 2025 kampanyası geldi

İş Bankası, emekli maaşlarını taşıyan müşterilerine özel 12.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Üstelik, yalnızca maaş promosyonu değil, ihtiyaç kredisi gibi ek finansman seçenekleri de kampanya kapsamında yer alıyor.

İş Bankası 2025 Emekli Maaş Promosyonu Detayları

İş Bankası’na maaşlarını taşıyan emekliler, 3 yıl boyunca maaşlarını bu bankadan alacaklarını taahhüt etmeleri halinde peşin ödeme şeklinde promosyon desteğinden faydalanabilecekler.

💳 Maaş taşıma işlemi sonrası promosyon ödemesi yapılacaktır.

💰 Ödemeler, emekli maaş aralığına göre değişkenlik göstermektedir.

📅 Promosyon ödemesi 3 yıllık peşin olarak verilmektedir.

İş Bankası 2025 Emekli Maaş Promosyon Ödeme Tablosu

Maaş Aralığı Promosyon Tutarı

0 - 9.999 TL 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

Promosyon ödemeleri, maaşın 1 aya karşılık gelen tutarı üzerinden hesaplanır. Eğer emekli maaşınızda haciz veya nafaka kesintisi varsa, promosyon bu kesintiler düşülerek hesaplanacaktır.

İş Bankası’nın Emeklilere Sunduğu Avantajlar

🔹 Yüksek Promosyon Ödemesi: 12.000 TL’ye varan promosyon fırsatı.

🔹 Ek Finansman Seçenekleri: Maaş promosyonu alan müşterilere ihtiyaç kredisi imkânı.

🔹 Geniş ATM ve Şube Ağı: Türkiye genelinde yaygın İş Bankası şubeleri ve ücretsiz işlem yapma kolaylığı.

🔹 Online İşlem Kolaylığı: İşCep ve internet bankacılığı ile tüm işlemleri dijital olarak gerçekleştirme imkânı.

Emekli Maaşınızı İş Bankası’na Nasıl Taşırsınız?

Emekli maaşını İş Bankası’na taşımak isteyenler aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilir:

✔ İşCep ve İnternet Bankacılığı: Online olarak hızlı ve kolay bir şekilde taşıma işlemi yapılabilir.

✔ İş Bankası Şubeleri: En yakın İş Bankası şubesine kimlik belgenizle giderek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

✔ SGK Üzerinden Başvuru: e-Devlet veya SGK hizmet noktaları üzerinden maaş taşıma başvurusu yapılabilir.

📢 Bu fırsatı kaçırmayın! İş Bankası emekli maaş promosyon kampanyası Ocak ayı sonuna kadar geçerli!

Daha fazla bilgi için İş Bankası resmi web sitesini ziyaret edebilir veya en yakın şubeye başvurabilirsiniz.

Kaynak: Gazeteoku.com