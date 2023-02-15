İş Bankası son dakika duyurdu! Tüm borçları siliyor

Türkiye İş Bankası az önce açıkladı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ile etkileyen deprem sonrasında Önemli bir karar alındı. Türkiye İş Bankası deprem bölgesinde ulunan 10 il ve tüm ilçelerindeki gerçek kişiler ile KOBİ’lere ve bu ölçekte küçük olan ticari İşletmeleri kullandırılmış olan bireysel ve ticari kredilerin ödemelerini 6 ay süreyle faizsiz olarak ertelediğini açıkladı. Ayrıca İş Bankası'ndan yapılan açıklamada deprem bölgesinde hayatını kaybeden müşterilerin tüm bireysel kredi ek hesap ve kredi kartı borçlarının ana para dahil olmak üzere silineceği bildirildi.

Türkiye İş Bankası'ndan anlamlı hareket. İş Bankası grubu tarafından yapılan açıklamada deprem bölgesinde kullanılmak üzere AFAD'a 1 milyar TL bağış yapıldığı bildirilirken aynı zamanda inşa edilecek Deprem Konutları için de 1 milyar 750 milyon TL tutarında destek sağlanacağı açıklandı.

6 AY FAİZSİZ OLACAK ŞEKİLDE ERTELENDİ

Türkiye İş Bankası aynı zamanda Kahramanmaraş merkezde olarak meydana gelen depremde ağır hasara uğrayan 10 il ve tüm ilçelerde gerçek kişiler ile KOBİ’lere ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelere Çiftçi ve esnaf dahil olmak üzere kullandırılan tüm bireysel ve ticari kredi ödemelerinin 31 Ağustos 2023 tarihine kadar 6 ay süreyle faizsiz olarak ertelendiğini duyurdu. Açıklamanın devamında ek hesap kredi kartı Borçları ve gayri nakdi Kredi komisyonlarının da erteleme uygulamasına dahil edildiği ifade edildi.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN BORÇLARI SİLİNDİ

Diğer yandan Türkiye İş Bankası, deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların Kredi kredi kartı borcu ve ek hesap dahil olmak üzere tüm borçlarını siliyor. İş Bankası'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Şu ifadeler kullanıldı:

“Belirtilen şubeleriyle ilgili sunduğu genel bankacılık hizmetlerinden 31 Ağustos 2023’e kadar herhangi bir ücret ve masraf almayacağını,

“Kullandırmış olduğu tüm bireysel ve ticari kredilerin ödemelerini (ek hesap, kredi kartı borçları ve gayrinakdi kredi komisyonları da dahil olmak üzere), talebe bağlı olmaksızın 31 Ağustos 2023’e kadar 6 ay süreyle faizsiz olarak ötelediğini duyurdu.”

Afet bölgesindeki diğer 5 ildeki gerçek kişiler, KOBİ’ler ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelerle ilgili olarak ise şu açıklamalara yer verildi:

“Bireysel ve ticari kredi, ek hesap ve kredi kartı borçları ile gayri nakdi kredi komisyonları, talebe bağlı olmaksızın 1 ay süreyle faizsiz olarak ötelendi.

“1 ay süreyle söz konusu şubelerle ilgili sunulan genel bankacılık hizmetlerinden ücret ve masraf alınmayacak.

“Ayrıca Banka, KOBİ ölçeğinden büyük firmalara ise olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirilmek suretiyle en uygun çözümü üretecek.”