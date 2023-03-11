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İş Bankası müşterilerinin bilmesi gereken işlem! 1 sene boyunca sürüyor

İş Bankası müşterisi olanların bilmesi gereken işlem! 1 sene boyunca ücretsiz olarak yapılabilecek! İşte İş Bankası müşterilerine özel işlemin detayları...

İş Bankası müşterilerinin bilmesi gereken işlem! 1 sene boyunca sürüyor

İş Bankası kendi müşterilerine özel olarak bir kampanya hazırladı. Hazırlanan kampanya kapsamında İş Bankası müşterilerine bir işlem için 1 sene boyunca ücretsiz kullanma hakkı verilecek. Peki, İş Bankası hangi hizmeti müşterilerine ücretsiz olarak sunacak? İşte İş Bankası ücretsiz işlem detayları... 


Bankalar müşterilerine özel sıklıkla kampanyalar çıkarmaktadır. Bu sayede müşteriler banka hizmetlerinden yararlanmaya devam etmek istemektedir ve dolayısıyla bankalar da müşterilerini kaybetmemektedir. İş Bankası bütün işlemlerinin ve kampanyalarının yanı sıra müşterileri için bir sürpriz daha yaptı. Bu işlemler tamamen ücretsiz hale getirdi! İşte o işlem!  


İş Bankası ücretsiz işlemleri 


İş Bankası’nın müşterilerine özel hazırladığı işlemler arasında 10.000 TL faizsiz kredi kampanyası var. Kampanyadan yararlanacak olan müşterilere özel hazırlanan ise havale ve EFT işlemlerini tam 1 sene ücretsiz yapabilme olanağı elde edecek. Kampanya için başvuru yapmak ise son derece basit bir işlem.  


İş Bankası kampanya başvurusu nasıl yapılır? 


İş Bankası’nın müşterilerine özel kampanyasından yararlanmak için İşCep mobil yüklenmelidir. Buradan yapılacak maksimum 50 bin TL’lik işlemden sonra kampanyaya katılım sağlanmaktadır. Mesai saati içinde gerçekleştirilen FAST işlemi ücretsiz olarak yapılabilecek ve bunun için 7 gün içinde kampanya hesaplarda aktif olacak. 


İş Bankası mobil uygulaması olan İşCep kullanan müşterilerin 10 bin TL faizsiz kredi kampanyasından yararlanması ya da faizsiz nakit avans desteğinden 6 ay taksitle yararlanmasının ardından otomatik olarak müşteriler kampanyaya katılmaktadır. 

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