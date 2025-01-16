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İş Bankası market alışverişinize 750 TL hediye para veriyor

Türkiye İş Bankası, Ocak 2025 boyunca Maximum Kart sahiplerine özel bir kampanya sunuyor.

İş Bankası market alışverişinize 750 TL hediye para veriyor

Bu kampanya kapsamında, Maximum anlaşmalı marketlerde yapacağınız belirli tutarlardaki alışverişlerinizde toplamda 750 TL'ye varan MaxiPuan kazanma fırsatınız bulunuyor.

İş Bankası market alışverişinize 750 TL hediye para veriyor

İŞ BANKASI BIREYSEL BANKACILIK

Kampanya Detayları:

Kampanya Süresi: 1-31 Ocak 2025

Katılım: İşCep uygulamasının "Kampanyalar" bölümünden ilgili kampanyaya katılmanız gerekiyor. Katılımınızı alışverişinizden önce veya sonra yapabilirsiniz.

Alışveriş Koşulları:

İlk olarak, Maximum Kart’ınız ile Maximum anlaşmalı marketlerden tek seferde yapacağınız 1.750 TL ve üzeri peşin market alışverişi yapmanız gerekiyor.

Bu ilk alışverişten sonra, farklı günlerde yapacağınız 1.750 TL ve üzeri her peşin alışverişiniz için 75 TL MaxiPuan kazanabilirsiniz. Toplamda 750 TL MaxiPuan kazanma imkânınız bulunmaktadır.

Kampanyaya Dahil Olan Kartlar ve İşlemler:

İş Bankası Maximum, Maximiles, Privia markalı tüm bireysel kredi kartları, İş Bankası Bankamatik Kartları ve Maxipara Kart kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dahildir.

Market sektöründe yer alan mağazaların sanal mağaza ve/veya mobil uygulamalarından yapılan market alışverişleri de kampanyaya dahildir.

Kampanyaya Dahil Olmayan Kartlar ve İşlemler:

Ticari Kartlar, Aidatsız Kartlar, Nays Kartlar, Debit ve Maximum Gençlik kartları kampanyaya dahil değildir.

MaxiPuan kullanılarak yapılan alışverişler, ürün iptal ve iade işlemleri, Maximum özellikli POS cihazından yapılmayan işlemler kampanyaya dahil değildir.

Ödül Kullanımı:

Kazanılan MaxiPuan’lar 6 Şubat 2025 tarihinde en son kullandığınız kartınıza yüklenecektir. MaxiPuan’ların son kullanma tarihi 31 Mart 2025’tir.
Kampanya kapsamında kullanılan en son kredi kartının Maximum özellikli kredi kartı olması durumunda MaxiPuan olarak yüklenecektir.

Kampanya kapsamında kullanılan en son kredi kartının Maximiles özellikli kredi kartı olması durumunda ise MaxiMil’e dönüştürülebilir MaxiPuan olarak yüklenecek ve tercihe bağlı olarak MaxiPuan veya MaxiMil olarak kullanılabilecektir.

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