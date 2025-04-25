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İş Bankası hesaplara 55 Bin TL yatırmaya başladı! Faizsiz, taksitli para dağıtılıyor!

Maddi destek arayanlar için kaçırılmayacak kampanya başladı! İş Bankası, yeni müşterilere özel faizsiz nakit avans imkanı sunuyor. İşte başvuru süreci, ödeme seçenekleri ve merak edilen tüm detaylar...

İş Bankası hesaplara 55 Bin TL yatırmaya başladı! Faizsiz, taksitli para dağıtılıyor!

İş Bankası, müşterilerine özel sunduğu taksitli ve faizsiz nakit avans kampanyasıyla dikkat çekiyor. Banka, belirlenen koşulları sağlayan bireysel müşterilerine 31 Mart 2025’e kadar bu fırsattan yararlanma hakkı tanıyor.

✅ Faiz oranı: %0 (Sıfır faizli)
✅ Tutar: 55.000 TL'ye kadar nakit avans
✅ Vade süresi: En fazla 4 ay

💼 Kimler Yararlanabilir? İşte Katılım Şartları

Bu kampanya, İş Bankası’nın yeni müşterilerine özel olarak sunuluyor. Katılım koşulları şu şekilde:

Kampanya yalnızca bireysel müşteriler için geçerlidir.
İşCep veya İnternet Şubesi üzerinden başvuru yapılabilir.
Müşteriler en fazla 4 ay vade ile geri ödeme seçeneğinden faydalanabilir.
Geri ödemeler zamanında yapılırsa, ek ücret, faiz veya ceza uygulanmaz.

📢 Kampanyanın geçerli olduğu son gün: 31 Mart 2025

📊 Faizsiz 55 Bin TL Nakit Avans Nasıl Geri Ödenecek?

İş Bankası'nın sunduğu bu avans ikiye bölünerek yapılandırılmış:

25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans

Vade: 3 ay

Faiz: Yok

30.000 TL'ye kadar Ek Hesap

Vade: 1 ay

Faiz: Yok

💡 Bu kampanya kapsamında alınan tutarlar, tek kuruş faiz ödemeden geri ödenebilecek.

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