İş Bankası faizsiz kredi sınırlarını zorladı! 12 ay vadeli 0 faizli tam 50.000 TL hesaplara tanımlanıyor

Türkiye İş Bankası son dönemlerde yeni kredi kampanyaları ile gündeme oturmaya devam ediyor. Müşterilerine çok önemli avantajlar sağlayan Türkiye İş Bankası, acil nakit ihtiyacı olanlar için faizsiz kredi dönemini başlattı. Türkiye İş Bankası müşterileri başvuru yapmaları durumunda 10.000 TL'den 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi kullanma imkânına sahip olacak. Hem mevcut müşterilerine Hem de yeni müşterilerine faizsiz kredi desteği sağlayan Türkiye İş Bankası, 12 ay vadeyle ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Peki, Türkiye İş Bankası faizsiz kredi şartları neler? Kimler İş Bankası'ndan faizsiz kredi alabilir?

Acil nakit ihtiyacı olan Milyonlarca kişi bankaların faizsiz kredi ve düşük faizli kredi kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor. Ekonomik koşulların Her geçen gün daha da zorlaştığı bu dönemde bankalar tarafından sunulan ihtiyaç kredisi kampanyaları vatandaşa adeta ilaç oluyor. Türkiye İş Bankası da peş peşe yaptığı kampanyaları ile hem mevcut müşterilerinin Hem de yeni müşterilerinin gönlünü kazanıyor. İş Bankası'ndan nakit ihtiyacı olanlara yeni bir müjde daha geldi. Banka, faizsiz kredi limitini 10.000 TL'den 50.000 TL'ye çıkardı. Yani İş Bankası'ndan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi alma fırsatına sahip olacak. Peki Türkiye İş Bankası 50.000 TL faizsiz kredi şartları neler? İş Bankası 0 faizli 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ LİMİTİNİ 50.000 TL'YE ÇIKARDI

Müşterilerine özel ayrıcalıklarını sunmaya devam eden Türkiye İş Bankası'ndan acil nakite ihtiyacı olanlara müjdeli haber geldi. 10.000 TL olarak belirlenen İş Bankası faizsiz kredi limiti 50.000 TL'ye yükseltildi. 3 aydan 12 aya kadar vade seçenekleri ile verilen faizsiz kredi kampanyasından nakit ihtiyacı olan tüm İş Bankası müşterileri faydalanabiliyor.

Türkiye İş Bankası, sıfır faizli nakit ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında 12 aya kadar vade uyguluyor. Ancak başvuru için gerekli şartları uygun olması durumunda müşterilere Kredi fırsatı sunuluyor. Türkiye İş Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden faizsiz kredi başvuru şartları da açıklandı.

TÜRKİYE İŞ BANKASI SIFIR FAİZLİ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

İş Bankası'ndan faizsiz kredi kullanabilmek için öncelikle İş Bankası müşterisi olmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, en az 2 adet fatura talimatı vermek, İşCep, Ticari Kredi Kartı, KTMH, Ticari Bankamatik kartı ürünlerinden tamamına sahip olmanız​, Ek olarak; POS, Çek Karnesi, DijiKolay İşNet E-Belge 1500 Kontör 1 TL Kampanyasına dahil olmak da aranan şartlar arasında yer alıyor. Ayrıca Türkiye İş Bankası'ndan faizsiz Hoş geldin kredisi kullanmak için başka bankalara gecikmiş borcunuzun olmaması şartı da aranıyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI 0 FAİZLE KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Türkiye İş Bankası'nın web sitesi üzerinden yapılan açıklamada 0 faizli kredi kampanyasının detayları paylaşıldı. kampanyaya katılım için aranan koşullar şu şekilde:

Bankada 2023 yılında hesap açmış olmak,

Son geçerlilik tarihi 31 Mart 2023,

0 Faizle krediye başvurmak için şubeye gitmek gerek,

En az 3 en fala 12 ay vade,

Maksimum kredi tutarı 50.000 TL