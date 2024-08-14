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İş Bankası emeklileri sevindirdi! Büyük jest promosyonlara yansıdı

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından birçok banka da kolları sıvayarak promosyon oranlarını güncellemişti. Son olarak İş Bankası da büyük bir jest yaptı

İş Bankası emeklileri sevindirdi! Büyük jest promosyonlara yansıdı

Emekli vatandaşlar, maaşlarını İş Bankası'na taşıması ve 3 yıl boyunca maaşlarını buradan çekme sözü vermesi halinde en yüksek promosyon oranlarından birine sahip olacak. Üstelik son gelen zamların ardından yeni bir güncelleme daha geldi ve promosyon miktarları yükseltildi. Böylelikle emekli vatandaşların promosyon tutarları da şu şekilde oluştu:

İş Bankası'nın son olarak açıkladığı emekli promosyonları çerçevesinde, SGK emeklileri 12.000 TL’ye kadar nakit ödeme elde edebilecek. Promosyon oranları, elde edilen maaş miktarına göre farklılık gösterebiliyor:

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

Yenimalatya.com.tr'den Tuğçe Erbaş'ın haberine göre, Bankalar arasında emeklilere yönelik promosyon kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bu yarışta yerini sağlamlaştıran İş Bankası, Ağustos ayında emekli promosyon rakamlarını güncelleyerek emeklilere müjdeli haber verdi. Güncellenen promosyonlar, SGK emeklilerine cazip fırsatlar sunarken, banka ayrıca birçok ek avantajı da beraberinde getiriyor. İşte tüm ayrıntılar...

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile İş Bankası arasında yapılan iş birliği çerçevesinde, 28 Mart – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya mevcut maaşını bu bankaya aktaran SGK emeklileri, çeşitli promosyonlardan yararlanabilecek. Emekliler, maaşlarını İş Bankası’na taşıdıklarında Maximum Kart ve ek kartlar için herhangi bir ücret ödemezken, bankanın sunduğu çeşitli avantaj ve ayrıcalıklardan da faydalanma imkanına sahip oluyor.


Türkiye'nin birçok noktasında bulunan şube ve bankamatik ağına sahip olan İş Bankası, emeklilere maaşlarına kolay ulaşılabilme olanağı sunuyor. Emekli maaşları, İş Bankası'nın İnternet Şubesi'nden veya İşCep uygulamasından kolayca taşınabiliyor. Aynı zamanda, en yakın şubeye gidilerek de maaş taşıma işlemi yapılabiliyor.

Derleme: Gazeteoku.com

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