İş Bankası açıkladı! 12.000 TL ödenecek, 10 gün süresi kaldı!

Bu promosyonların tutarları, emekli maaşının miktarına göre değişiklik göstermekte olup, bankalar müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla ek avantajlar da sağlar.

İş Bankası'nın 2025 Yılı Emekli Promosyonları

İş Bankası, emekli maaşını bankasına taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine, 3 yıl boyunca maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri halinde, maaş tutarına göre aşağıdaki nakit promosyonları sunmaktadır:

0 – 9.999 TL arası maaş alanlar: 5.000 TL

10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlar: 8.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL

HANGİ BANKA KAÇ LİRA PROMOSYON VERİYOR – TIKLAYINIZ

Diğer Bankaların Promosyon Teklifleri

Emeklilere yönelik promosyonlar konusunda farklı bankalar da rekabet içinde. Bankaların güncel teklifleri şu şekilde:

Garanti BBVA: Maaş taşıma işlemini gerçekleştiren emeklilere, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.

Akbank: SGK emekli maaşını Akbank’a taşıyanlara 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon ve ek olarak 2.500 TL chip-para avantajı sağlıyor.

Albaraka Türk: Maaşını Albaraka’ya taşıyan emeklilere, toplamda 20.000 TL’ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.