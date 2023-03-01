İş Bankası 11 haneli TCKN ile başvuran emekliye geri ödemesiz 8 bin 500 TL ödeme yapıyor

Türkiye İş Bankası, emekli müşterilerine yeni ve özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. TC No son hanesine göre başvuru yapan emeklilere bankadan binlerce liralık ek ödeme desteği veriliyor. Mart ayında ödemeler yükseldi, güncel tutarlar da İş Bankası tarafından ilan edildi. Peki İş Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu? İşte mart ayı İş Bankası emekli promosyon ücretleri…

11 haneli TCKN ile başvuran emeklilere Türkiye İş Bankası tarafından nakdi destek veriliyor. Emekli maaşı alan herkes bu kampanyaya başvuru yapabiliyor. Eğer hala promosyon için başvuru yapmadıysanız ve en yüksek promosyon veren bankaları arıyorsanız İş Bankası sizin için doğru adres olacak. Mart ayında verdiği promosyonu güncelleyen İş Bankası’ndan tek bir imza ile binlerce liralık nakit destek alabilirsiniz. Peki kimler İş Bankası maaş promosyonu alabilir? Başvuru şartları neler?

İŞ BANKASI GÜNCEL PROMOSYON NE KADAR?

Türkiye İş Bankası Mart ayı promosyon ücretleri açıklandı. Bugün bankanın resmi internet sitesinden yapılan duyuru ile maaş aralığına göre verilecek promosyon tutarları da netleşmiş oldu. Mart ayında İş Bankası tarafından ödenecek promosyon ücretleri şöyle:

3.500 TL Altında Emekli Maaşı Alanlara: 4.500 TL,

3.500 TL ile 7.500 TL Arasında Emekli Maaşı Alanlara: 5.250 TL,

7.500 TL ile 10.000 TL Arasında Emekli Maaşı Alanlara: 6.750 TL,

10.000 TL ve Üzerinde Emekli Maaşı Alanlara: 7.500 TL

Ödeme yapılacak.

BAŞVURULAR ANINDA YAPILIYOR

İş Bankası’ndan promosyon almak için birkaç farklı başvuru yöntemi bulunuyor. TC kimlik kartınızla banka şubelerine giderek başvuru yapabilirsiniz. İş Bankası mobil uygulaması ya da internet şubesine giriş yaparak başvuru yapabilirsiniz. E-Devlet’ten giriş yaparak maaş aldığınız bankayı değiştirebilirsiniz.

Maaşınızı taşırken 3 yıllık tahahüt de vermeniz gerekmektedir. Söz konusu sözleşmeyi imzalayanlar 3 gün içinde hesaplarından maaş promosyonu ödemesini alabilir.

Promosyona ek olarak İş Bankası’nda düşük faizli kredi ve daha bir çok ek avantaj da emeklileri bekliyor.