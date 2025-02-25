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İnşaat demiri ton fiyatına zam geldi! İşte yeni demir fiyatları

Demir fiyatları, bölgesel şehirlere ve kalınlıklara göre, düz veya nervürlü çeşitleri için Türkiye ortalamaları ile günlük demir fiyatları 24 Şubat 2025 tarihi itibariyle 22.700 TL/ton ile 25.000 TL/ton aralığında satın alınabilir.

İnşaat demiri ton fiyatına zam geldi! İşte yeni demir fiyatları

Müteahhitler ve üreticiler için inşaat demir fiyatlarındaki değişiklikler hakkında düzenli güncellemeler yapılmaktadır.

Bölgesel İnşaat Demiri Fiyatları

Aşağıdaki tablo, 10 mm çapındaki inşaat demirlerinin Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki güncel fiyatlarını göstermektedir:

Malzeme Ölçü Liste Fiyatı TL/kg Şehir Liste Fiyatı TL/ton

10 mm İnşaat Demiri Q10 mm 25,68 ₺ Ankara 25.675 ₺

10 mm İnşaat Demiri Q10 mm 25,35 ₺ Karabük 25.350 ₺

10 mm İnşaat Demiri Q10 mm 25,35 ₺ Bilecik 25.350 ₺

10 mm İnşaat Demiri Q10 mm 25,35 ₺ Payas 25.350 ₺

10 mm İnşaat Demiri Q10 mm 26,10 ₺ Gebze 26.100 ₺

10 mm İnşaat Demiri Q10 mm 25,25 ₺ İzmir 25.250 ₺

10 mm İnşaat Demiri Q10 mm 25,35 ₺ İskenderun 25.350 ₺

10 mm İnşaat Demiri Q10 mm 25,50 ₺ Biga 25.500 ₺

10 mm İnşaat Demiri Q10 mm 25,85 ₺ Samsun 25.850 ₺

10 mm İnşaat Demiri Q10 mm 25,20 ₺ Sivas 25.200 ₺

Bölgesel inşaat demiri fiyatları tablosu, 8'lik, 10'luk, 12'lik, 20'lik ve 32'lik kalınlıklara göre KDV dahil fiyatları içermektedir. İllere ve kalınlıklara göre filtreleme yaparak demir fiyatları incelenebilir.

İnşaat Demiri Fiyatları

İnşaat demiri, özellikle inşaat sektöründe ve imalat sanayisinde yaygın olarak kullanılan malzemelerdir. 8 mm, 10 mm, 12 mm ila 32 mm aralığındaki demirlerin güncel fiyatları Ankara, Karabük, Payas, Bilecik, İstanbul, İzmir, İskenderun ve Samsun gibi şehirlerde sitemizde bulunmaktadır.

Türkiye İçinde KDV Dahil 1 Ton Demir Fiyatları

İnşaat demiri fiyatları, yurtiçindeki arz ve talep dengesine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 12-32 mm inşaat demirinin güncel spot fiyatı, tonu 22.700 TL ile 25.000 TL arasında hesaplanmaktadır. Bu hafta itibariyle, Ankara'da ortalama demir fiyatı 25,27 TL/kg olarak belirlenmiştir.

Bölgesel Fiyatlar

İskenderun: 12 mm - 32 mm arası demir fiyatı 24,35 TL/kg ve 1 ton fiyatı 24.350 TL.
Biga: 12 mm - 32 mm arası demir fiyatı 24,35 TL/kg ve 1 ton fiyatı 24.350 TL.
Payas: 12 mm - 32 mm arası demir fiyatı 22,70 TL/kg ve 1 ton fiyatı 22.700 TL

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