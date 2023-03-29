ING'den emekliye jest! Ek ödeme 10 bin TL'ye yükseldi

Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren duyuru ING Türkiye'den geldi. Emekli maaşlarına yapılan zam ve hemen ardından EYT yasası ile milyonlarca kişinin emekli olacak olması nedeniyle ING Bank Düğmeye bastı. emekli maaşını ING Banka Taşıyan emeklilere binlerce liralık promosyon fırsatı sunulacak. ING Türkiye promosyon ödemesi ile ilgili son dakika duyurusu Sabah saatlerinde bankanın resmi internet sitesinden yapıldı. Emekli maaşı alanlar bu fırsata sakın kaçırmasın. Çünkü ING'de emekliye özel çok sayıda fırsat var. Peki ING Bank güncel emekli Promosyon ücretleri ne kadar?

Geçim sıkıntısı çeken emekliler için geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjdeli Haber gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5.500 TL olan en düşük emekli maaşına 2.000 TL'lik zam yapıldığını ve 7.500 TL'ye yükseldiğini duyurmuştu. Buna ek olarak uzun yıllar boyunca beklenen EYT yasası da Nihayet TBMM’den geçti ve yasalaştı. EYT ile emekli olacak kişiler dilekçelerini verdi ilk maaşlarının nisan ayında alacak. Yaşanan tüm bu gelişmeler bankaları da harekete geçirdi. Emekli maaş promosyonu konusunda ilk adımı atan bankalardan biri ING Türkiye oldu. ING Bank, 3 yıllığına emekli maaşını kendisinden almayı taahhüt eden emeklilere vereceği promosyon ücretlerini arttırdı. Peki ING Bank güncel promosyon ücretleri ne kadar? ING Türkiye ne kadar promosyon veriyor?

ING'YE EMEKLİ MAAŞINI TAŞIYANLAR KAZANACAK

ING Türkiye'ye, ekstra müşterisi olan emeklilere onlarca avantajlı fırsat sunuyor. ING Bank'ın emekli promosyon ücretleri de güncellendi. nisan ayında emekli maaşını ING Banka Taşıyan emekliler 3 gün içinde promosyon alma fırsatından faydalanacak. ING Bank Promosyon ödemesi tek seferde ve peşin olarak yapılacak. Ayrıca emekli maaşını ING'ye taşıyanlara turuncu ekstra kampanyaları kapsamında düşük faizli kredi ücretsiz havale ve EFT gibi birçok avantajda sunulacak. ING Bank yeni kampanyası ile ilgili son detayları Resmi Web Sitesi üzerinden açıkladı.

ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU 10.000 TL'YE YÜKSELDİ

ING Türkiye son dakika açıklaması yaparak emekli promosyon ücretlerini güncelledi. nisan ayında maaşını ING Banka Taşıyan 7500 TL ve üstte emekli maaşı alan emeklilere 10.000 TL'ye Varan promosyon fırsatı sunuluyor. Emekli maaşını ING Banka taşımak isteyen emeklilerin e-devlet üzerinden de işlem yapabileceği öğrenildi. emekli maaşı taşıma işlemleri için Dilerseniz ING bank şubelerine başvuru yapabilir Dilerseniz de online bankacılık ve mobil bankacılık üzerinden işlem yaparak maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Maaşını ING Bank'a Taşıyan Emeklilere promosyon ödemesi 3 gün içinde yapılıyor. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'li tüm emekliler ile birlikte dul ve yetim aylığı alanlarda promosyon fırsatından faydalanabiliyor.