ING'den akıl almaz faizsiz kredi kampanyası! Ramazan ayında gidene nakit destek veriliyor

Artan nakit ihtiyacı ile birlikte faizsiz ihtiyaç kredisi arayışları da büyüyor. Bu konuda turuncu ekstra avantajları ile müşterilerine en uygun faiz oranlarını sunan ING Türkiye bu defa da faizsiz kredi kampanyasına başladı. ING Bank'tan başvuru yapanlara 50.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi verilecek. ING Bank ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında tek bir şart var o da bankada Hesap açtırmak. Yani ING Bank faizsiz ihtiyaç kredisi sadece banka müşterilerine sağlanıyor. Sıfır faizli İNG Bank kredisi ile ilgili detaylar haberimizde…

11 ayın sultanı ramazan ayı geldi ve artık Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı için plan yapan vatandaşlar ne yazık ki nakit para sıkıntısı çekiyor. Bayramda memleketine ya da tatile gitmeyi düşünenler için banka kredileri cazip geliyor. Ancak Tabii ki düşük faizli ve faizsiz kredi veren bankalar yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün itibariyle faizsiz kredi kampanyası yapan bankalar arasına ING Türkiye'de eklendi. ING bank, başvuru yapan müşterilerine faizsiz kredi imkanı tanıyacak. Sıfır faizli ihtiyaç kredisi veren ING Türkiye başvuru şartlarına da tek tek duyurdu.

ING BANK'TAN 50.000 TL'YE KADAR FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ

ING Bank'ın resmi internet sitesinden faizsiz kredi duyurusu geldi. Sadece ING Bank müşterilerini kapsayan kampanya kapsamında turuncu ekstra programı ile başvuru yapanlara 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi desteği verilecek. ING Bank'ın faizsiz kredi kampanyasında vade sayısı 36 ay olarak belirlendi. Başvuru yapmak isteyen ING Bank müşterileri 5000 TL ile 50.000 TL arasında limitler için işlem yapabilecek. Bankanın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kredi başvuru koşulları da paylaşıldı.

ING BANK FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

ING Bank'tan faizsiz ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler başvuru şartlarını merak ediyor. Banka tarafından ihtiyaç kredisi başvuru şartları tek tek paylaşıldı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, ING Bank müşterisi olmak, bankaların Kara listesinde bulunmamak, düzenli gelire sahip olmak ve maaş bordrosuna sahip olmak aranan şartlar arasında yer alıyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KAMPANYALARI DA VAR

ING Bank'ın faizsiz kredi kampanyasının yanı sıra düşük faizli kredi kampanyaları da bulunuyor. Turuncu ekstra programı kapsamında herkesin ihtiyacına uygun kredi seçenekleri belirleyen ING Türkiye, acil Nakit paraya ihtiyacı olanlar için 10.000 TL ile 100.000 TL arasında uygun faiz oranı ile kredi seçenekleri sunuyor. ING Bank'tan kredi kullanmak isteyenler 12 ay 24 ay ve 36 ay vade seçeneklerini değerlendirerek Kredi alabiliyor. Ancak tüm bu krediler için ING Türkiye'ye katılmak ve turuncu ekstra müşterisi olmak gerekiyor.

ING Bank faizsiz ihtiyaç kredisi ve düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyaları 31 Mart 2023 tarihine kadar devam ediyor. Bu tarihlere kadar başvuru yapmak isteyenler ING Türkiye şubelerinden ya da dijital bankacılık hizmetlerinden başvuru yapabilir.