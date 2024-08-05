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ING Bank’tan Akaryakıt Alışverişlerine 230 TL İndirim Müjdesi!

ING Bank’tan Akaryakıt Alışverişlerine 230 TL İndirim Müjdesi!

ING Bank’tan Akaryakıt Alışverişlerine 230 TL İndirim Müjdesi!

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim fırsatı ortaya çıktı! ING Bank, Bonus üyesi Opet istasyonlarında yapılacak akaryakıt harcamalarına 230 TL indirim sunan bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, 1 Temmuz - 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında farklı günlerde 4 defa 800 TL ve üzeri benzin, motorin veya LPG harcaması yapan kart sahiplerine toplamda 230 TL indirim kazandırılacak.

Kampanyadan faydalanmak için harcamadan önce “OPET” yazıp 2205’e SMS göndermek yeterli. İndirim, 20 Ağustos 2024 tarihinde kartlara yansıtılacak. ING Pegasus BolBol ve Bonus kartları kampanyaya dahil, ancak ING Light Kart ve Bonus Business Kart kampanyaya dahil değil. Harcamaların Garanti BBVA POS’undan yapılması ve her işlemin farklı günlerde gerçekleştirilmesi gerektiğini unutmayın.

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