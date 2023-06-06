ING Bank rekora koşuyor! Emekli promosyonlarında çılgın rakam, herkes soluğu bankada aldı

Emekli promosyonlarında bankalar arasında çılgın bir rekabet var. Promosyon ödemeleri ile ilgili çılgın rakamlarla adeta birbirleri ile yarışan bankalardan ING Ban, en çılgın emekli promosyon rakamıyla rekora koşuyor. ING Bank’ın duyurduğu rekor promosyon ödemesini duyan emekliler ise soluğu bankada aldı. ING Bank’ın güncellediği Haziran ayı promosyon ödemeleri ile birlikte milyonlarca emekli de bankaya koşmaya başladı. ING Bank’ın sunduğu çılgın teklif kısa sürede dikkat çekerken onlarca kişi de bankasını değiştirmek için harekete geçti.

Emekli vatandaşların gündeminde yer alan emekli promosyon ödemeleri araştırılmaya devam ediliyor. Son aylarda yaşanan emekli gelişmeleri ile birlikte hız kazanan promosyon ödemelerindeki güncellemeler bankalar arası rekabeti yeniden canlandırdı. ING Bank tarafından kısa bir süre önce duyurulan promosyon ödemeleri emeklilerin dikkatini çekti.

ING Bank tarafından hızla süren rekabete nokta koyuldu. Başlattığı kampanyalar ve sunduğu promosyon ile kendi rekorunu kırmış oldu. En yüksek emekli promosyonu veren bankaları araştıran emekliler, ING Bank’ın emekli promosyon ödemeleriyle birlikte başvuru için sıraya girdi.

ING HAZİRAN AYI PROMOSYON ÜCRETLERİ

EYT’den emekli olan milyonlarca vatandaşı kendi bünyesine katmak isteyen ING Bank, haziran ayı ile birlikte promosyon ödemelerini güncelledi. En düşük emekli maaş güncellemesiyle birlikte artan emekli promosyonlarına bir güncelleme daha geldi.

ING Bank tarafından güncellenen emekli promosyon ödemeleri ve kampanyalar emekli vatandaşların dikkatini çekti. Maaş aralığına göre verilen emekli promosyon ödemelerinde rekor kıran ING Bankası emekli vatandaşların radarına girdi.

MAAŞ ARALIĞINA GÖRE PROMOSYON

Bankaya giden emeklilere 8 bin 500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ayriyeten faturalarda otomatik ödeme talimatı verilmesi durumunda her fatura başına 500 TL hediye veriyor. Bu kampanya kapsamında en fazla 1500 TL ek ödeme alabiliyorsunuz. Ayriyeten ING Bank ilk ay 2.500 TL ödeme yapan müşterilerine ek 500 TL bonus veriyor.

ING Bank tarafından maaş aralığına göre yapılan emekli promosyon ödemeleri şu şekilde;

Maaş aralığı 0 – 3.500 TL’ye kadar olan emekli maaşlarına 5.100 TL,

Maaş aralığı 3.500 TL ile 7.500 TL arasındakilere 5.950 TL,

Maaş aralığı 7.500 TL ile 10.000 TL arasındakilere 7.650 TL,

10.000 TL ve üzerinde olanlara ise 8.500 TL maaş promosyonu ödemesi yapılıyor.