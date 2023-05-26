ING Bank coştukça coştu! Seçimden önce faizsiz kredi için düğmeye bastı

ING Bank'tan nakit ihtiyacı olanlara büyük fırsat geldi. Faizsiz kredi dönemi resmen başladı. Nakit paraya sıkışan ve seçim öncesi kredi kullanmak isteyenlere ING Bank'tan sıfır faizli ihtiyaç kredisi sunuluyor. Hemen başvuru yaparak ING Türkiye'den faizsiz kredi desteği alabilirsiniz. Peki, ING Bank faizsiz kredi şartları neler? ING Bank faizsiz kredi limitine kadar? Kimler ING Türkiye'den faizsiz kredi alabilir? ING Bank faizsiz kredi kampanyası detayları haberimizde…

Son zamanlarda sık sık duyurulan faizsiz kredi kampanyalarına ING Bank ismini yazdırdı. Ülkemizde yaşanan pahalılık nedeniye vatandaşların nakit ihtiyacını karşılamak adına kampanya başladı. Başvuruda bulunan vatandaşlara 5.000 TL tutarında faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Peki başvuru şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

NAKİT İHTİYACI OLANA FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ

ING Bank tarafından başlatılan faizsiz kredi kampanyası ile birlikte vatandaşlar akın akın başvuruda bulunuyor. Türkiye'de yaşanan ekonomik zorluklar ile nakit sıkıntısı çeken vatandaşlara destek olunması amacıyla faizsiz kredi kampanyası başladı.

Son aylarda bankalar tarafından duyurulan faiz oranlarının hızla yükselmesi sonucunda kredi çekmek dar gelirli vatandaşlar için imkânsız bir hal aldı. Mağdur olan vatandaşlara ING Bank tarafından müjdeli haber geldi. İNG Bank ihtiyaç kredisi kapsamında başvuru yapan vatandaşlara 5.000 TL tutarında faizsiz kredi ödemesinde bulunacak.

FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

ING Bank tarafından başlatılan faizsiz kredi kampanyasına dair detaylar paylaşıldı. Faizsiz krediye dair bankanın resmi web sitesinde yapılan açıklamada yer alan detaylar ise şu şekilde;

"Kredi faiziniz ne olursa olsun, Turuncu Ekstra programı kapsamında alacağınız nakit iade ile kredinizi faizsiz gibi veya indirimli yansıyan faiz oranları ile ödeyebilirsiniz. Bunun için, Turuncu Ekstra programına katılıp aylık harcamalarınızın 2.000 TL’sini Turuncu Ekstra Banka Kartı’nız ile yapmanız yeterli. Böylece, kredi vadeniz boyunca harcama koşulunu yerine getirdiğiniz her ay, 5.000 TL’ye kadar olan kredinizin faizi, nakit iade ile %0 faiz olarak yansır"

5000 TL'YE KADAR İHTİYAÇ KREDİSİNDE FAİZ YOK

İNG Bank tarafından verilen faizsiz kredi kapsamında bazı şartlar yer alıyor. Turuncu Ekstra Avantajlı Faiz oranı banka tarafından kampanya kapsamında iade edilecek olan tutarı hesaplaması yönünden gösterge faiz oranı olarak duyuruluyor. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunan vatandaşlar 5.000 TL'ye kadar yüzde sıfır faiz oranlı krediye sahip olacak.