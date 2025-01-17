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İNG Bank bu taksitle 100 Bin TL ihtiyaç kredisi vermeye başladı!

Türkiye’de artan yaşam maliyetleri ve yüksek enflasyon, birçok vatandaşın nakit ihtiyacını artırıyor.

İNG Bank bu taksitle 100 Bin TL ihtiyaç kredisi vermeye başladı!

Bütçelerinde oluşan açıkları kapatmak isteyenler, özellikle yüksek tutarlı ihtiyaç kredilerine yöneliyor. Bu kapsamda ING, sunduğu kredi kampanyasıyla müşterilerine finansal destek sağlıyor.

ING Bank 100.000 TL İhtiyaç Kredisi Detayları

ING, nakit sıkışıklığı yaşayan bireyler için 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor. 12 ay vadeli ve düşük faizli olarak sağlanan bu kredi, 3 ay erteleme seçeneğiyle birlikte geliyor.

Örnek Kredi Hesaplama:

Kredi Tutarı: 100.000 TL

Vade: 12 Ay

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 11.318,84 TL

Toplam Geri Ödeme: 136.326,08 TL

Bu kredi, nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için avantajlı bir seçenek sunuyor. Ancak faiz oranları, kişinin kredi notuna ve banka politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

Başvuru Şartları ve Süreci

ING’nin ihtiyaç kredisine başvurmak isteyenler, bankanın şubeleri, mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden hızlı bir şekilde başvuru yapabiliyor. Başvuru sırasında gelir belgesi, kimlik bilgileri ve kredi notu gibi faktörler değerlendirilerek kredi onay süreci tamamlanıyor.

Kaynak: ING Resmi Web Sitesi

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