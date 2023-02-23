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ING az önce duyurdu! Emekli hop oturup hop kalkacak, karşılıksız 20 bin TL nakit ödeme veriliyor

Emekli promosyon ücretleri güncelleniyor. ING Türkiye'den yeni güncelleme geldi. Haberi alan emekli sevinçten bayram edecek. Karşılıksız 20.000 TL nakit para verilecek.

ING az önce duyurdu! Emekli hop oturup hop kalkacak, karşılıksız 20 bin TL nakit ödeme veriliyor

Emekli promosyon rakamları 2023 yılında da milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. şubat ayının sona ermeye yaklaşması ile birlikte emekli promosyon ücretleri de bankalar tarafından güncelleniyor. 2022 yılında rekor üstüne rekor kıran promosyon rakamları Bu yıl daha da artıyor. Bu defa güzel haber ING Türkiye'den geldi. Milyonlarca emekli müşterisi olan ING Bank rakamları resmen arşa çıkardı. ING Bank'tan emekliye tam 20.000 TL karşılıksız ve geri ödemesiz nakit destek sağlanacak.

Güncel Emekli promosyonu tutarları milyonlarca emekli tarafından meraklı araştırılıyor. 2023 yılında da hız kesmeden devam eden emekli promosyon ödemelerinde bazı bankalar rakamları arşa çıkardı. SSK Bağkur memur emeklisi vatandaşın gündeminden düşmeyen promosyon ücretleri ile ilgili yeni açıklama ING Bank'tan geldi. Kısa süre içerisinde milyonlarca emekli müşteriye ulaşan ING Türkiye yine rekor bir promosyonu imza atıyor. ING Bank'tan emekliye karşılıksız ve geri ödemesiz 20.000 TL'ye Varan nakit destek sağlanacak. Acil nakit ihtiyacı olan emekliler bu fırsatı sakın kaçırmasın.

ING BANK'TAN REKOR PROMOSYON DUYURUSU

Geçtiğimiz yıldan bu yana emekli promosyon tutarları Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Çünkü bankalar birbiriyle büyük bir rekabet haline girdi ve her geçen gün emekliye ödenen promosyon ücretleri artarak devam ediyor. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi 13,5 milyon vatandaşa ek olarak kısa süre içinde EYT yasasının da çıkacak olması ile birlikte promosyon ile ilgili yeni iddialar gündeme gelmeye başladı. Bankalar emekliler için yeni rakamlarını peş peşe belirliyor. Bu konuda son açıklama ING Bank'tan geldi. Yine de Türkiye emeklilere büyük kıyak yapacak.

3 YILLIK TAAHHÜT KARŞILIĞINDA REKOR ÖDEME

ING Bank'ın emeklilerden istediği Tek şart 3 yıllık taahhüt vermeleri. Bu taahhüdü yerine getiren ve 3 yıl boyunca maaşını ING Türkiye'den alma sözü veren emeklilere rekor ödeme yapılacak. şu anda ING Bank'ın emekliye vereceği promosyon 10.000 TL'ye ulaşmış durumda. Bu rakamın direkt olarak hesaba geçecek miktarı dışında aynı zamanda ING Bank'ın vereceği ek ödemelerde bulunuyor. Örneğin emekliler maaşını ING Banka taşımaları durumunda faizsiz 10.000 TL kredi kullanabiliyor. Yine düşük faizli olarak 50.000 TL'ye Varan kredi almak mümkün oluyor.

ING TÜRKİYE'DEN EMEKLİYE BÜYÜK KIYAK

Şubat ayının son günlerinin gelmesine rağmen bankalardan peş peşe promosyon duyuruları da geliyor. ING Türkiye şubat ayının son günlerinde emekliye 10.000 TL promosyon artı 10.000 TL faizsiz kredi imkanı sağlıyor. yani 20.000 TL'ye Varan promosyon imkanı Bu bankada emekliyi bekliyor. Buna ek olarak emeklilere bankadan sunulacak olan nakit destek ödemelerinde ardı arkası kesilmiyor. 3 yıl boyunca ING Türkiye müşteri olan emekliler EFT ve havale işlemleri için herhangi bir ücret ödemiyor. bunun yanı sıra emekliler için farklı banka ATM'lerinden para çekimi de 3 yıl boyunca ücretsiz oluyor.

ŞARTLARI TAŞIYANLAR HEMEN ALIYOR

Emekli promosyonunu rekora Taşıyan ING Türkiye şartları taşıyan ve banka ile 3 yıllık sözleşme imzalayan kişilere promosyon ücretlerini hemen ödüyor. yani emeklilerin nakit promosyon almak için 3 gün beklemesi ya da 1 ay beklemesi gerekmiyor. hemen ING Bank müşterisi olarak Siz de promosyon fırsatını değerlendirebilirsiniz.

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