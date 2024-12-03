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İndirimin nirvanası geldi; Migros'ta 2 al 1 öde! Ayçiçek yağı, köfte, peynir, şeker fiyatları dipte

Migros, Aralık ayında haftanın ürünlerini duyurdu. İşte Migros’un Aralık indirimlerine dair detaylar ve fırsatlarla dolu ürün listesi…

İndirimin nirvanası geldi; Migros'ta 2 al 1 öde! Ayçiçek yağı, köfte, peynir, şeker fiyatları dipte

Temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde büyük indirimler sunan Migros, ekonomik alışverişin adresi olmaya devam ediyor. Üstelik bu kampanyalar hem mağazalarda hem de Migros Sanal Market'te geçerli! 

Migros Aralık Ayı Kampanyasında Öne Çıkan Ürünler

Migros’un bu hafta sunduğu uygun fiyatlı ürünler arasında kırmızı et, ayçiçek yağı, tavuk ve bakliyat çeşitleri dikkat çekiyor. İşte bu hafta alışveriş sepetinize ekleyebileceğiniz avantajlı ürünlerden bazıları:

Et ve Tavuk Ürünleri

Kuzu Külbastı (Kg): 770,36 TL

Dana Fırınlık Kaburga (Kg): 379,95 TL

Uzman Kasap Izgara Köfte (320 g): 115,95 TL

Banvit Piliç Bonfile (Kg): 199,95 TL

Temel Gıda Ürünleri

Torku Toz Şeker (5 Kg): 174,95 TL

Yudum Ayçiçek Yağı (5L): 299,95 TL

Tukaş Domates Salçası (700 g): 39,95 TL

Efor Rize Siyah Çay (1 Kg): 134,95 TL

Süt ve Süt Ürünleri

Sütaş Tava Yoğurt (1000 g): 76,00 TL

Ünal Lüks Klasik İnek Peyniri (Kg): 299,00 TL

İçim Şef %35 Yağlı Krema (200 ml): 39,95 TL

Atıştırmalık ve İçecekler

Kellogg’s Granola Çeşitleri (340 g): 94,90 TL

Coca-Cola Zero Sugar Kutu (6x250 ml): 125,00 TL

Lipton Ice Tea Şeftali Kutu (4x250 ml): 78,00 TL

Temizlik Ürünleri

Tursil Jel Kır Çiçekleri (33 Yıkama, 2.145 L): 108,95 TL

Macromax Büzgülü Orta Boy Çöp Torbası (30’lu, 2 Al 1 Öde): 129,95 TL

Selpak Deluxe Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı (32’li): 249,95 TL

Kaynak: Migros

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