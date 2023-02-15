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İndirimde son gün! Migros’ta tüm raflar boşalmadan yetişin! Böyle indirim görülmedi

Migros’ta indirimin son günü! Migros’taki tüm raflar boşalacak, elinizi çabuk tutun! Böyle bir indirim görülmemiştir! İşte Migros indirim detayları...

İndirimde son gün! Migros’ta tüm raflar boşalmadan yetişin! Böyle indirim görülmedi

Vatandaşların sıkı sıkıya indirimleri takip ettiği şu dönemlerde sevilen market zincirlerinden Migros büyük bir indirim yaptı. İndirimin son gününü kaçırmadan hemen arabaları doldurun. Böylesi bir indirim ancak Migros’tan gelir! İşte Migros indirim detayları...  


Türkiye’nin market zincirlerinden birisi olan Migros aktüel ürün katalog listesindeki ürünlerin son günü. Alışverişini uygun fiyatlarla yapmak isteyen kişiler bir an önce Migros’a koşmalı. Çok cazip fiyatlar ile dolaplarınızı doldurabilirsiniz. 


Migros dev indirimli ürünler 


Tüm piliç Gözde İzmir fiyatı yalnızca 39.90 TL. 
Migros pilavlık pirincin 2.5 kilo fiyatı ise sadece 42.90 TL 
1 kilo Migros nohut yalnızca 26.90 TL. 
Çilek, vişne, kayısı reçel çeşitlerinin 380 gram fiyatı sadece 20,25 TL. 
Migros kaşar peynir 60.25 TL iken 1,5 litre ayran fiyatı ise 21.25 TL. 
Migros Türk kahvesi fiyatı sadece 15.90 TL iken gün kurusu Malatya kayısısı jumbo 44.90 TL fiyatında. 
Migros bitter tablet çikolata 7.50 TL ve sütlü tablet çikolata ise 7.25 TL fiyatında. 
Migros ıslak havlu fiyatı 5 TL iken sıvı deterjanın ücreti 49.90 TL. 
Migros peynir çeşitlerinin fiyatı 59.50 TL iken kaymak sadece 36.50 TL. Acı biber turşusu 330 gram fiyatı ise 13.50 TL. 600 gram tahin fiyatı 55 TL. Migros’un susamlı çubuk kraker fiyatı yalnızca 6.75 TL ve kakolu fındık kremalı rulo gofretinin fiyatı da 8 TL. 


Sıcak çikolatanın paket fiyatı 2.5 TL iken, Migros tuzlu ay çekirdiği 10 TL, krem temizleyici fiyatları Migros’ta yalnızca 16.50 TL. Sprey temizleyici 22.50 TL iken çöp torbalarında fiyat 18.50 TL.  


Kırtasiye ürünlerinde %30 indirim yapan Migros, evcil hayvan ürünlerinde de %40 indirim yaptı. Migros’ta bulunan beyaz eşya ürünleri %15 indirimli satılıyor.  
Tavuk ve hindi çeşitlerinde yüzde 25 indirim varken, peynir çeşitlerinde de yüzde 50 indirim yapıldı. 


Sucuk çeşitlerinde ve ekmek çeşitlerinde ikinci ürün %50 indirimli satılıyor. Ton balıklarınızı Migros’tan almak istiyorsanız yüzde 30 indirimle satılıyor.  

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