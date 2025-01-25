İnanılmaz! Hatice Kolçak'ın bu yatırım tavsiyesiyle herkes zengin olur

Ekonomist Hatice Kolçak konut satışlarının sadece ekonomik bir yatırım aracı olmadığını, aynı zamanda Türk halkı için sosyal bir güvence anlamı taşıdığını belirtti.

Konut Satışları

Kolçak, konut yatırımının tarihsel bir önemi olduğunu vurguladı. "Eskiler 'evi olmayan kız verilmez' derdi" diyerek, geçmişten günümüze konutun sadece maddi bir değer değil, aynı zamanda ailevi bir güvence olduğunu hatırlattı. Bu söylemin, toplumda konutun sahiplenilmesinin, güvenli bir geleceğin teminatı olarak görülmesinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Konut Kredisi ve Geçmişten Bugüne Değişim

Konut kredisi kullanımının Türkiye'de yalnızca son 20 yıl içinde yaygınlaştığını belirten Kolçak, geçmişte ev sahibi olmanın birikim yapma ya da borç alma gibi geleneksel yollarla mümkün olduğunu belirtti. Eskiden insanlar ev almak için genellikle altın biriktirir ya da borç alırlardı. Bu durumun, konutun değerinin ekonomik ve toplumsal açıdan çok daha derin bir anlam taşımasını sağladığını dile getirdi.

2024 Konut Satışları Rekor Kırdı

Kolçak, 2024'teki konut satışlarının faize rağmen rekor kırmasının ardında birden fazla neden olduğunu, ancak çoğu kişinin konutun sosyal etkisini göz ardı ettiğini ifade etti. Konut, sadece ekonomik bir yatırım değil, aynı zamanda güvenli bir gelecek ve aile için sağlam bir temel olarak görülüyor.

Not: Bu yazı yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız önemlidir.

Kaynak: Gazeteoku.com - Ekonomist Hatice Kolçak