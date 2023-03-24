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İlköğretimden üniversiteye kadar 750 TL ödeme! Aylık 750 TL almak için tek şart var!

İlköğretimden üniversiteye kadar 750 TL ödeme! Aylık 750 TL almak için tek şart var! İşte ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine 750 TL ödeme detayları...

İlköğretimden üniversiteye kadar 750 TL ödeme! Aylık 750 TL almak için tek şart var!

Hayat pahalılığı durmaksızın artarken hanelerde her açıdan maddi sıkıntılar baş gösteriyor. Temel gıdan barınmaya, ısınma bedelinden sağlığa, giyimden eğitime kadar birçok konuda maddi sıkıntılar yaşanıyor. Milyonlarca vatandaş emekli aylığı, asgari ücret ve daha altında maaşlarla çalışırken çocuklarını okutmanın mücadelesini veriyor. Eğitim masrafları da az buz olmuyor. Devlet, bu konuda bir çalışma başlattı ve ilkokuldan itibaren üniversiteye kadar tüm öğrenciler için aylık 750 TL ödeme yapacağını açıkladı. 


İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için müjdeli haber verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında yapılacak olan ödemelerden ilkokul 1. sınıftan itibaren tüm öğrenciler faydalanabilecek. Üniversite öğrencilerinin de aylık 750 TL alabileceği ödemeler için tek şart var. Peki, öğrenci ödemeleri şartı nedir? Öğrencilere 750 TL ödeme için başvuru nereden yapılacak? İşte detaylar... 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından öğrencilere karşılıksız ödeme! 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için aylık tam 750 TL ödeme yapılacak. Bu yapılacak 750 TL ödeme ise ulaşım desteği kapsamında öğrencilere yatacak. Müracaat eden öğrencilerin başvuruları onaylanır onaylanmaz düzenli şekilde ödemelerini alabilecek. 18 yaşından büyük öğrenciler kendi başvurularını gerçekleştirirken 18 yaşından küçükler içinse aileleri başvurularını yapabilecek. 


Bakan Derya Yanık açıkladı 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yaptığı açıklama kapsamında tam 400 bin öğrencinin ulaşım desteği sağlanacak. Eğitim hayatını sürdüren öğrencilere yönelik ulaşım desteğinden yararlanmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat edilmesi gerekmektedir. Şehir dışında okuyan öğrenciler de bu ödemeleri alabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu ödemeler için tam 300 milyon TL bütçe ayırdığını açıkladı. 

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