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İlk 3 ay ödeme yapmadan 50.000 TL nakit ihtiyacı karşılanacak! Halkbank’tan herkese uygun faizli 50.000 TL ödeme!

50.000 TL ödemenizi alın, ilk 3 ay geri ödeme yapmayın! Halkbank ihtiyaç kredisi kapsamında herkese 50.000 TL ödüyor! Uygun faizli kredi fırsatı Halkbank’tan geldi! İşte Halkbank ihtiyaç kredisi detayları...

İlk 3 ay ödeme yapmadan 50.000 TL nakit ihtiyacı karşılanacak! Halkbank’tan herkese uygun faizli 50.000 TL ödeme!

Ekonomik şartların gittikçe zorlaştığı bugünlerde bireysel ve kurumsal olarak birçok vatandaş etkilerini hissediyor. Kredi başvuru sayıları her geçen gün artarken bankalarda müşterilerini çekmek için uygun koşullarda kampanyalar oluşturuyor. Krediler için en uygun faiz seçeneğini sunan bankalardan birisi de Halkbank. Kamu bankası olarak müşterilerine ilk 3 ay geri ödemesiz 50.000 TL ihtiyaç kredisi sundu.  


Halkbank müşterilerine ihtiyaç kredisi 


1,69 faiz oranıyla beraber 24 ila 36 ay taksit seçeneği kapsamında Halkbank müşterilerine kredi sunuyor. 50.000 TL’ye kadar alabileceğiniz ihtiyaç kredisi kapsamındaki ödeme seçeneğini kendi gelirinize oranla belirleyebilirsiniz. 36 aya kadar vade yapılabilecek 50 bin TL kredi için ödemeler kolaylaşıyor.  


Eşit miktarlarda aylık ödeme, azalan ve artan taksit ödeme seçeneği, 3 ayda bir eşit ödemeler ve serbest olarak ödeme imkanı Halkbank’tan sağlanıyor. 


50.000 TL kredi ne kadar olarak ödenir? 


Halkbank’tan alacağınız 50.000 TL krediyi 3 sene sonunda toplamda 71.000 TL ödemektesiniz. Ödemeler aylık olarak yaklaşık 2000 TL’yi bulmaktadır. Buna ek olarak yıllık sigorta primi masrafı olur.  


Faiz tutarları Halkbank’ta kredi notuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Son günlerde herkes bankalardan kredi çekerek bazı ihtiyaçlarını karşılamakta. Kredi notu yüksek kişiler için hem daha yüksek ödeme imkanı hem daha düşük faiz seçeneği ve daha kolay vade seçenekleri sunulabilmektedir.  

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