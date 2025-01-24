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İlave tediye ne kadar yatacak; Kamu işçilerine tarihleri belli oldu!

Kamu işçileri için 2025 yılı ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. 4D statüsündeki taşeron işçileri de bu ödemelerden faydalanacak.

İlave tediye ne kadar yatacak; Kamu işçilerine tarihleri belli oldu!

Bu ödemeler, iki taksitte ve belirli tarihlerde işçilerin hesaplarına yatırılacak. İlk taksit, 24 Ocak 2025 tarihinde hesaplara yansıyacak. İkinci taksit ise 24 Mart 2025 tarihinde ödenecek.

Kamu İşçilerine İlave Tediye Ödeme Tarihleri

2025 yılı için kamu işçilerine yapılacak ilave tediye ödemelerinin ödeme takvimi, 6772 sayılı Kanuna göre Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklandı. Kamuda çalışan işçilerin bu ödemeleri, yılın ilk yarısında ve ikinci yarısında olmak üzere iki eşit parça halinde yapılacak. İlk taksitin ödemesi 24 Ocak 2025 tarihinde yapılacak, diğer yarısı ise 24 Mart 2025 tarihinde işçilerin hesaplarına aktarılacak.

Taşeron İşçilere İlave Tediye Ödemesi

Taşeron işçiler de kadroya geçtikleri takdirde bu tediye ödemelerinden yararlanabiliyor. Ancak bunun için, kamu kurumlarında işçi statüsünde görev yapmaları, bir işyerinde en az bir yıl çalışmış olmaları ve iş akitlerinin aktif olarak devam etmesi gerekiyor.

İlave tediye ne kadar yatacak; Kamu işçilerine tarihleri belli oldu!

Tediye Ödemelerinin Miktarı

İlave tediye ödemelerinin brüt tutarı 17.921 TL olarak belirlenmişken, vergiler düşüldükten sonra net ödeme tutarı yaklaşık 10.984 TL olarak hesaplanmaktadır.

Kamuda çalışan işçilere yapılan bu ödemeler, ekonomik yönden büyük önem taşıyor ve işçilerin motivasyonunu artırıyor. 2025 yılı itibariyle yapılan bu düzenlemeler, çalışanların çalışma şartlarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Gazeteoku.com

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